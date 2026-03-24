乃木坂46の野球好きメンバー「乃木坂野球部」の新曲「パシフィック・リーグに連れてって」が、2026パ・リーグ公式コラボソングに決定した。

同曲は、野球好きの女の子が、パ・リーグの球場に連れて行ってほしいという気持ちを歌った、さわやかなポップチューンで、4月8日に発売される41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」に収録。乃木坂野球部は同曲を通じて、26年シーズンのパ・リーグ6球団を応援していく。

乃木坂野球部には、金川紗耶、黒見明香、柴田柚菜が在籍し、2月、新たに小川彩、瀬戸口心月、長嶋凛桜が加入した。

今シーズン、乃木坂野球部がパ・リーグの本拠地6球場を訪問することも決定。3月29日には、千葉ロッテマリーンズの本拠地・ZOZOマリンスタジアムを訪れ、セレモニアルピッチやイニング間演出に出演するほか、「パシフィック・リーグに連れてって」の歌唱パフォーマンスを披露する。

他にも、パーソル パ・リーグTVや、乃木坂46の公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」、各種SNSでもコラボし、シーズンを通して、パ・リーグを盛り上げる。黒見明香は、3月31日の東北楽天ゴールデンイーグルス対福岡ソフトバンクホークス戦で、パーソル パ・リーグTV副音声を務めることが決定。今後も幅広くコラボしていく予定だという。

メンバーからのコメントは以下の通り

▼小川彩 「パシフィック・リーグに連れてって」が2026パ・リーグ公式コラボソングに決まったこと、とてもうれしいです。乃木坂野球部らしい爽やかさとかわいさとワクワク感も感じられる曲になっています。思わず口ずさみたくなるようなキャッチーな曲なので、たくさんの方に聴いて歌って一緒に踊っていただけたらうれしいです。私はこの春に乃木坂野球部に加入したばかりなんですが、これからこの楽曲とともにパ・リーグを盛り上げていけるように野球部のみんなと頑張りますのでよろしくお願いします。

▼金川紗耶 今回は2026パ・リーグ公式コラボソングとしていただき、とてもうれしく思います！ありがとうございます！乃木坂野球部の新曲「パシフィック・リーグに連れてって」は一緒にパ・リーグを応援したいという気持ちがとても詰まっている、愛のある歌詞だと思います！もっともっと野球のことを勉強して、この楽曲と乃木坂野球部でパ・リーグを盛り上げていければと思います！よろしくお願いいたします！

▼黒見明香 幼い頃から野球観戦に夢中になり、登下校の合間に一球速報に一喜一憂し、帰宅後はパ・リーグTVを観て宿題をする毎日の中で、大好きな野球にたくさんの勇気をもらってきました。このたび、ファンの皆さまと一緒にシーズンを応援するという夢のような機会をいただき、心より光栄で胸が高鳴る思いです。副音声では、試合の熱く痺れるプレーはもちろん！選手の皆さま一人一人の個性や魅力もお伝えできるよう、精いっぱい務めてまいります。コラボソングに込められた「球場で過ごす時間の楽しさや高揚感」と、チームを愛するファンの皆さまと共に、今シーズンのパ・リーグをより一層熱く、楽しく盛り上げられるよう、がんばっていきたいと思います！

▼柴田柚菜 趣味として楽しんできた野球に、こうして関わらせていただけることを本当にうれしく思います。皆さんと一緒に熱く、楽しいシーズンにしたいです！また、「パシフィック・リーグに連れてって」は、かわいらしいポップソングになっています！試合観戦に行く前などにこの曲を聴いて、よりわくわくしていただけたらうれしいです。

▼瀬戸口心月 「パシフィック・リーグに連れてって」をコラボソングにしていただき、ありがとうございます！私は高校生のとき、チアリーディング部のイベントなどを通して応援に関わることも多かったので、今回こうしてパ・リーグの皆さんを応援させていただけることをとてもうれしく思います！球場にお伺いできるとのことで、その時には「パシフィック・リーグに連れてって」を、皆さんに聴いてもらえたらうれしいです！

▼長嶋凛桜 「パシフィック・リーグに連れてって」は聴いていると野球観戦をしたくなるような明るい気分になれる一曲です。思わず口ずさんでしまうかわいいサビにご注目ください！今回2026パ・リーグ公式コラボソングとして皆さまに楽曲を届けることができてうれしい気持ちでいっぱいです。この曲を通して皆さんと野球を楽しみたいと思います！

▼乃木坂野球部パ・リーグ6球場への訪問予定日程

・3月29日 ZOZOマリンスタジアム（千葉ロッテマリーンズ対埼玉西武ライオンズ戦）

・7月2日 エスコンフィールドHOKKAIDO（北海道日本ハムファイターズ対オリックス・バファローズ戦）

・7月19日 京セラドーム大阪（オリックス・バファローズ対北海道日本ハムファイターズ戦）

・7月31日 ベルーナドーム（埼玉西武ライオンズ対オリックス・バファローズ戦）

・8月6日 みずほPayPayドーム福岡（福岡ソフトバンクホークス対北海道日本ハムファイターズ戦）

・9月19日 楽天モバイル最強パーク宮城（東北楽天ゴールデンイーグルス対福岡ソフトバンクホークス戦）