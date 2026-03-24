【NCAAトーナメント】京都精華出身のイゾジェ・ウチェ…昨年女王相手に12得点をマークも、33点差で敗れる

3月24日（現地時間23日）、全米大学の頂点を決めるNCAAトーナメント通称“マーチマッドネス”の女子リージョン1フォートワースの2回戦が行われた。京都精華学園高校出身のイゾジェ・ウチェ所属のシラキュース大学（第9シード）が、昨年チャンピオンに輝いたコネチカット大学（第1シード）と対戦し、45－98で敗れ2回戦敗退となった。

昨年女王への挑戦となった試合は、開始直後からコネチカット大学に実力を見せつけられる展開に。激しいディフェンスに苦しみボールを奪われると、鮮やかなパスワークとシュート力、さらに鋭いドライブに翻弄され、第1クォーターで8－33と大量のビハインドを背負う。第2クォーターも打開策がないまま4－32と差を広げられ、12－65の33点差をつけられ前半を終える。

後半に入ると、シラキュース大学も得点を重ねていくが、最後までリードを縮めることができず前半の点差のまま45－98で敗退。スウィート16（ベスト16）への進出とはならず、“マーチマッドネス”の戦いを終えた。

先発出場したウチェは33分コートに立ち、チームハイの12得点に加え6リバウンド2スティール2ブロックをマークし、存在感を示した。

■試合結果



シラキュース大学 45－98 コネチカット大学



SYRC｜8｜4｜17｜16｜＝45



UCON｜33｜32｜17｜16｜＝98

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