大人気スイーツをおうちで再現！「ふわしゅわ生ドーナッツ」


【画像で確認】生地の大きさはどのくらい？一次発酵時の様子をチェック！

行列ができるほど人気の生ドーナッツ。ふわしゅわ食感がおうちで楽しめたらうれしいですよね。身近な材料とちょっとした工夫でお店のような口どけに！外食気分で味わえる、とっておきのドーナッツレシピをご紹介します。

教えてくれたのは▷ほりえさちこさん

料理家。手軽で再現性の高い料理を各メディアで発信中。この生ドーナッツは、材料や配合を変え、試作を重ねて完成した一品。

■ふわしゅわ生ドーナッツ

行列に並ばず、あのふわしゅわ食感が食べられるなんて（感涙）！

ふわしゅわ生ドーナッツ


【材料（直径約8cmのもの6個分）】

溶き卵…1個分

■A

　強力粉…200g

　砂糖…30g

　インスタントドライイースト…小さじ1（約3g）

　塩…小さじ1/4

バター…40g

かぼちゃ、牛乳…各60g

揚げ油、粉糖…各適量

カスタードクリーム（下記参照）…全量

【下準備】

・オーブン用ペーパーを6〜7cm四方に切ったものを6枚用意する。

・バターは室温にもどす。

【カスタードクリーム（材料と作り方）】

口径約15cmの耐熱ボウルに卵1個を割り入れ、砂糖大さじ4、強力粉大さじ2を加え、泡立て器でよく混ぜる。牛乳1カップを少しずつ加え、そのつど混ぜる。ラップをかけずに600Wで3分レンチンし、取り出して混ぜる。同様に再び600Wで1分レンチンし、取り出してとろみがつくまで混ぜる。好みでバニラエッセンスを混ぜ、粗熱をとってラップをかけ、冷蔵庫で1〜2時間冷やす。

【作り方】

1．かぼちゃは皮と種を除き、一口大に切る。口径約12cmの耐熱ボウルに入れてラップをかけ、600Wで1分30秒加熱する。やわらかくなったらフォークで潰し、温かいうちにざるで裏ごしし、溶き卵、牛乳を加え、泡立て器で混ぜる。

2．別のボウルにAを入れてざっと混ぜ、1、バターを加え、ゴムべらで混ぜる。つるんとなめらかになるまでボウル内でたたきながらこね混ぜ、ひとまとめにしてラップをかける。オーブンの発酵機能で、約2倍にふくらむまで40℃で50分〜1時間おく※1（一次発酵）。

※1 オーブンの発酵機能がない場合、冬は暖かい室内に2〜3時間おき、約2倍にふくらむのを待ちます。

一次発酵（前）▶︎約2倍になるまで発酵させると…（⇒次へ）


一次発酵（後）▶︎こんな状態に。二次発酵の様子は？（⇒次へ）


3．台に生地を取り出してナイフで6等分し、丸めて約10分おく。1つずつしわのないように丸め直してオーブン用ペーパーにのせ、天板に並べてオーブンの発酵機能で40℃に40〜50分おく※2（二次発酵）。

※2 ※1と同様に暖かい室内に2〜3時間おいても。

二次発酵（前）▶︎オーブンの発酵機能で40℃に40〜50分おくと…（⇒次へ）


二次発酵（後）▶︎生地にクリームを入れる時のコツは？（⇒次へ）


4．フライパンに揚げ油を2cm深さまで入れて約150℃に熱し、3を3個ずつペーパーごと入れて約1分揚げ、上下を返してペーパーをはずす。ごく弱火で低温を保ち、時々上下を返しながらこんがりとするまで3〜4分揚げ、粗熱をとって粉糖をまぶす。

5．絞り出し袋に口金をつけてカスタードクリームを入れ、ドーナッツに絞り入れる。

※ドーナッツの側面に菜箸で浅い穴を1カ所あけ、その穴にカスタードクリームを絞ると入れやすい。

カスタードクリームを入れる前に菜箸で浅い穴を1カ所あけておくと、絞り入れやすい


（1個分371kcal／塩分0.5g）

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら 0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

＜これでお店風！再現テク＞

裏ごししたかぼちゃが、とろける食感の秘密！

＊　＊　＊

揚げたてドーナッツにカスタードクリームを詰めたら、おうちスイーツとは思えない贅沢な味わいに！週末のおやつやごほうびスイーツとして、ぜひ作ってみてください。

レシピ考案／ほりえさちこ　撮影／鈴木泰介　スタイリング／河野亜紀　栄養計算／スタジオ食　編集協力／渡辺ゆき

文＝畠山麻美