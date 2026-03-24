TBS日曜劇場『リブート』公式Instagramで、鈴木亮平・永瀬廉（King ＆ Prince）・藤澤涼架（Mrs. GREEN APPLE）・北村有起哉が登場するメイキングムービーが公開された。

【動画】鈴木亮平・永瀬廉・藤澤涼架・北村有起哉『リブート』和気あいあいメイキング／切り抜き動画

■鈴木の手押し相撲パワーに永瀬は「強ぇ～」と感心

動画は「第8話（3月15日放送）を観て切ない真実に心震えた皆さん 安心してください 本日もチームリブートの裏側をお届け」と添えて公開。

夜の歩道で手押し相撲をする鈴木と永瀬。永瀬が激しめに押すと、鈴木は体を揺らしながらも体幹を使って倒れることはなく、永瀬は「うわっ！」と驚いた表情。

さらに駐車場の狭いすき間でしゃがんで手押し相撲をする様子も。ふらついてしまい大爆笑しながら「強ぇ～」と鈴木に感心する永瀬だった。

続いてハーフアップヘア＆Tシャツにデニムコーデの藤澤が、スーツ姿の北村にCD（『MGA MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」』）を渡すシーンが映し出される。

「北村さんは藤澤さんがMrs. GREEN APPLEの方だと知らずにいました」というテロップと、口に手をあてて少し慌てたニコニコ顔を浮かべる北村。最後はうれしそうにカメラにCDを何度も見せていた。

さらに、藤澤が鉄パイプを持ちアクションシーンを「はい！」と返事しながら真剣に練習するシーンや、北村が椅子に座って体をゆらゆら揺らすお茶目な姿も見ることができる。

コメント欄には「シリアスなドラマとのギャップがすごい」「みんな裏ではこんなにかわいいの！？笑」「手押し相撲している亮平さんと廉くんがかわいすぎる」「涼ちゃんが北村さんにCD渡している姿がかわいい」などといったファンの声が続々と届いている。

ドラマInstagramでは、メイキングとは一転してシリアスな第8話の切り抜き動画も公開されている。

■『リブート』ほっこりメイキングムービー

■永瀬と藤澤の猛ダッシュシーン

■冬橋（永瀬）が霧矢（藤澤）を殴る緊迫のシーン