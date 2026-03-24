Snow Manの佐久間大介がXで3月24日放送のTBS系『ラヴィット！』オフショットを公開した。佐久間は同番組の火曜レギュラーとして隔週で出演している。

【写真】佐久間大介のセンター分け襟足長めヘア『ラヴィット！』オフショット①～③

■アイボリー色のジャケットも春らしいコーディネート

佐久間は「ラヴィット！はじまります！！」と添えてオフショットを公開。

スタジオでアイボリー色のジップジャケットまとい、センター分け襟足長めヘアでにっこりほほ笑んで親指と人差し指で“L”を作る『ラヴィット！』ポーズを決めている。後ろには夏先取り（！？）のひまわり柄の衣装を着た共演者の田渕章裕（ちょんまげラーメン）の姿も。

コメント欄には「さっくん朝からかわいい」「今日もかっこいい」「田渕さんとのツーショットカラフルで元気出る」などといったファンの声が続々と届いている。

また佐久間は、『ラヴィット！』放送後にもオフショットを公開している。

前回（3月10日）出演の『ラヴィット！』オフショットと変化を比べてみよう。

■佐久間＆田渕『ラヴィット！』ツーショット

■『ラヴィット！』放送後オフショット

■3月10日出演『ラヴィット！』オフショット