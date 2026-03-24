昭和化学工業 <4990> [東証Ｓ] が3月24日後場(14:00)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の6円→10円(前期は6円)に大幅増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題と認識しており、成長性を維持するために将来の事業展開と経営体質強化に必要な内部留保を確保した継続的な株主還元を基本方針としております。 当該基本方針のもと、省エネ及び生産性向上の取り組み効果に加え、持分法投資利益の増加等による当期の業績動向及び今後の財務状況を総合的に勘案し、2026年３月期の期末配当予想につきましては、前回予想の３円から１株当たり７円に修正することとしました。これにより、2026年３月期の年間配当予想は、中間配当３円を加えて10円となり、前期（2025年３月期）実績の６円から４円増配となる予定です。

