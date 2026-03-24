24日14時現在の日経平均株価は前日比378.45円（0.73％）高の5万1893.94円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1488、値下がりは80、変わらずは10と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。



日経平均プラス寄与度トップは東京海上 <8766>で、日経平均を50.14円押し上げている。次いで東エレク <8035>が39.11円、フジクラ <5803>が23.23円、アステラス <4503>が20.22円、中外薬 <4519>が18.75円と続く。



マイナス寄与度は148.41円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が43.32円、ＴＤＫ <6762>が17.8円、コナミＧ <9766>が16.55円、任天堂 <7974>が13.37円と続いている。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落はその他製品の1業種のみ。値上がり率1位は保険で、以下、石油・石炭、卸売、ガラス・土石、非鉄金属、銀行と続いている。



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