中国の中東問題特使 外交仲介の状況について紹介

中国政府の翟隽中東問題担当特使は3月23日午後、北京市内でブリーフィングを開き、このほどおこなった中東訪問と外交仲介の状況について紹介し、衝突のエスカレートや地域の安全保障、自国民の保護などについて説明しました。

翟特使は、現在、戦闘はすでに3週目に入り、これまでに2万1000人以上の死傷者が出ており、中東地域の安全保障と安定維持に深刻な脅威をもたらし、世界経済や国際エネルギー、航路の安全にも大きなダメージを及ぼしていると懸念を示しました。また、「中国は一般人や非軍事目標を標的としたあらゆる無差別の攻撃を非難する」と強調し、「中東の状況は十分に混乱しており、地域諸国や人々にとって一番の願い事は平和と安定だ」と指摘したうえで、各当事者に軍事行動をいち早くやめて緊迫情勢のさらなるエスカレートを防ぐよう呼び掛けました。

現在の停戦実現における最大の障壁について、翟特使は「衝突の当事者、特に米国とイスラエルができるだけ早く軍事行動をやめて国際法や国際関係の基本準則の順守に戻るべきだ」と強調し、一国主義には断固反対し、国際社会が共に国際法に違反するいかなる行為にも反対し、弱肉強食のような世界への逆行に反対すべきだと主張しました。

翟特使はまた、「ホルムズ海峡およびその周辺海域は重要な国際貨物とエネルギー貿易の通路だ。その安全と安定維持は国際社会の共通認識であり、共通の利益にも合致している」と強調し、中国は関係各国に対して、情勢の緊張化を避けるよう呼び掛け、各方面との連携を進めながら、停戦ならびに事態の沈静化を図っていく方針を表明しました。

翟特使はさらに、責任ある大国として、中国は引き続き関係各国と緊密な意思疎通を続け、衝突が続く限り、外交面の努力や取り組みをやめないと表明しました。（提供/CGTN Japanese）