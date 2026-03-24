21日（土）、新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」にて、『“推し”えて！SVリーガー出没MAP 大阪マーヴェラス編 vol.3』が放送された。

本番組は、国内最高峰のバレーボールリーグ「大同生命SV.LEAGUE（SVリーグ）」で活躍する選手の魅力を深掘りしながら、その素顔や出没スポットを紹介する特別番組。MCにはバレー歴6年を誇る令和のカリスマギャル・みりちゃむさんを迎え、大阪MVの林琴奈、宮部愛芽世、西崎愛菜の3人を直撃している。

大阪MV編の最終回となるvol.3では、チームの守備を支える“キュートな守護神”リベロの西崎が登場。カフェ巡りが趣味という西崎は、大阪・中崎町にあるカヌレが人気のカフェ「π spectacle」を紹介し、レトロな“映え空間”の魅力を語った。また、もう一つの行きつけとして心斎橋の麻辣湯専門店「楊国福」を挙げ、大の激辛好きという意外な一面を披露。林と宮部から「シーズン中も辛さを我慢できていない」と即座にツッコミを入れられるなど、チームメイトならではの仲睦まじいやり取りを見せた。

（C）AbemaTV,Inc.

トークコーナーでは、西崎の驚きの私生活も明らかに。「オフの日は1日100歩も歩かない」という極端なインドア派の素顔に対し、みりちゃむさんも思わず共感。また、実家で飼っている猫の話になると、8匹の猫を飼うみりちゃむさんと熱い“猫愛”トークで盛り上がりを見せた。さらに、思い出の場所として挙げたUSJ（ユニバーサル・スタジオ・ジャパン）のエピソードでは、絶叫マシンで目をつぶりすぎて「友達から失神していると思われた」という爆笑秘話も飛び出した。

恒例のゲーム企画「風船バレー」では、猫好き同士による「猫あるある」対決が勃発。「こたつ好き」「エサ好き」と必死に言葉を繋ぐ西崎だったが、最後は回答に詰まり、みりちゃむさんに敗北。罰ゲームとして「好きな人に言われたい一言」を披露することになり、コート上の凛々しい姿とは対照的な、赤面しながらの可愛らしい姿を見せた。

「ABEMA de J SPORTS」では、2025-26シーズンのSVリーグ男女の注目試合を毎節無料で生中継。試合中にコメントで盛り上がれる機能や、「ABEMA」ならではの独自解説を通じて、新しいスポーツ観戦体験を提供している。

■『SVリーガー出没MAP』 配信概要

・～大阪マーヴェラス・西崎愛菜選手～

配信中

URL：https://abema.go.link/kfkyr

・～大阪マーヴェラス・宮部愛芽世選手～

配信中

URL：https://abema.go.link/cf7vR

・～大阪マーヴェラス・林琴奈選手～

配信中

URL：https://abema.go.link/dHuOy