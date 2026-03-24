夏の暑さの影響で農作物の被害が拡大していることを受け、生産を北日本や高地などの冷涼な地域に移す動きが進んできた。

近年、異常気象が常態化しているためで、栽培の適地が大きく変わる可能性がある。（梶多恵子、京都総局 清水美穂）

「おいしいネギを守るため」

京都市の農業法人「こと京都」は４月から、北海道伊達市内で京都の伝統野菜「九条ねぎ」の栽培に乗り出す。約１０ヘクタールの土地を買い取り、初年度は４ヘクタールを使って約１００トンの収穫を見込む。

九条ねぎは比較的暑さに弱い野菜で、生育の適温は１５〜２５度とされる。近年、京都市の７〜８月の平均気温は３０度前後に達し、昨年は最高気温が３５度以上の猛暑日が４７日に上った。高温による生育不良で収量の維持が困難になってきているという。

こと京都は当初、年間を通して京都市内で栽培していたが、２０２２年から夏場は取りやめ、府の中北部地域に生産を分散させてきた。委託先がある岩手県など府外にも展開し、収量確保に力を入れるが、今後も暑さの影響が広がるとみて、北海道への進出を決めた。山田敏之社長（６３）は「夏場の栽培はもう限界だと感じる。高品質でおいしいネギを守るためだ」と説明する。

伊達市は北海道南西部に位置し、夏場（６〜９月）の平均気温は２０度前後にとどまる。道内では比較的温暖で積雪が少ないことから、夏場の生産拠点として道外の農業法人から注目を集めている。

産地の分散加速

三重県内でミニトマトを生産する農業法人「浅井農園」も１月下旬、建設費約１３億円を投じて伊達市に約１・６ヘクタールの栽培用ハウスを完成させた。夏場の生産拠点として年間約３４０トンの収穫を見込む。

県内の農場では４〜５年前から夏の暑さにより、良い花が咲かない「着花不良」や果肉が極端に少ない「空洞果」などの悪影響が目立つようになった。浅井雄一郎社長（４５）は「年々暑さが過酷になり、１０年、２０年後を見据えた時に産地分散は避けられなかった」と話す。

高地栽培

新たな栽培地を「高地」に求める動きもある。兵庫県加古川市の農業法人「ゼブラグリーンズ」は昨年、大阪府能勢町の標高約６００メートルの集落に約１・３ヘクタールのトマト用ハウスを建設し、栽培を始めた。周辺の平野部より、夏の気温は５〜６度ほど低く、トマトの成長に重要な夜間の温度も適温（２０度未満）近くまで下がる。柿坪俊彦代表（４９）は「都市近郊なので、消費地に近く商品の輸送費が抑えられる」とメリットを語る。

農業に詳しい日本総合研究所の三輪泰史氏は「新たな適地を見つけ、途切れなく出荷する『産地リレー』で農業を守る動きは今後も広がっていく」とする一方、「農地移転が難しい個人・零細農家は農業をやめる可能性もあり、高温耐性品種の開発や栽培作物の転換が進むように自治体がリーダーシップを発揮する必要がある」と指摘する。

高温障害、各地で発生

気象庁によると、１９９０年代以降、国内各地で高温傾向が続き、昨夏（６〜８月）の平均気温は３年連続で過去最高を更新した。猛暑日は延べ９３８５地点で記録され、４０度以上を観測したのは延べ３０地点に上った。

暑さによる農作物への被害は各地で発生している。農林水産省の２０２４年の調査では、トマトは全国の４〜５割、ミカンは３〜４割の地域で高温障害とみられる影響が報告された。同省はリンゴやミカンなどの主要な果樹作物の栽培適地が、温暖化の影響で将来的に北方や内陸地へ移動すると予測する。

北海道ではサツマイモの栽培面積が増加し、秋田県でも栽培実証に取り組んでいる。関東以西で観賞用葉ボタンの着色が不良となり、生花市場が山形県の産地に増産を求めた事例も報告されている。