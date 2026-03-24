中世イングランドにおける「ノルマンの征服」を描いた「バイユー・タペストリー」/Charles Platiau/Reuters via CNN Newsource

（CNN）中世イングランドの王、ハロルドにまつわる悲劇の物語は、今なお英国の大衆文化において大きな存在感を放っている。よく知られるヘースティングスの戦いでウィリアム征服王に領土を奪われたハロルドだが、新たな研究によると、その物語には見直しが必要になるかもしれない。

アングロ・サクソン人の最後の王ハロルドの短い統治は、1066年のヘースティングスの戦いで終焉（しゅうえん）を迎える。勝利したノルマンディー公ウィリアムがイングランドの指導者として君臨し、この国の姿を永遠に変えた――これはテレビやポッドキャスト、歴史の授業で繰り返し登場する慣れ親しんだ物語だ。しかし写本の新たな分析により、ここへ来てハロルドの壊滅的敗北の性質に新たな光が当てられている。

ハロルドとその軍勢がウィリアムと対峙（たいじ）する前に敢行したとされる322キロメートルに及ぶ過酷な行軍は、実際には行われていなかったと、英イースト・アングリア大学の中世史・文学教授トム・ライセンス氏は述べる。定説ではこの行軍が軍勢を消耗させ、戦闘準備を不十分なものにしたとされている。これに対しライセンス氏は、軍勢は行軍ではなく船で南下したのだと主張している。

記録の再検証

従来の見方によればハロルドの軍勢は、上記の距離を10日間で移動したことになっている。その前にはイングランド北部ヨーク近郊のスタンフォード・ブリッジでの戦いで、王位を争うもう一人のライバルだったバイキングの指導者、ハラルド・ハードラダとの激戦を制していた。その移動距離の遠さを考慮すると、ライセンス氏をはじめとする歴史家たちにとってこれは長らくあり得ない話と見なされてきた。

この劇的な陸路行軍の話は、主にビクトリア朝時代の解釈が定着したものだとライセンス氏は指摘。その起源は、ハロルドの船団が「本国へ送られた」とする「アングロ・サクソン年代記」の記述の誤解に遡（さかのぼ）るという。同年代記は当時の聖職者たちが古英語で記した主要な出来事の記録だ。従来の解釈では、「本国へ送られた」とは解散を意味し、船はそれぞれの母港へ送り返されたと想定されていた。しかしライセンス氏は年代記を精査する中で、繰り返し登場する「本国」という語がハロルドの拠点だったロンドンを指していることに気づいた。

「『船団が帰還した』という記述は、船団がそれぞれの港へ送り返されたという意味ではないと気づいた。船団は本拠地であるロンドンへ送られたのだ」。年代記の著者の一人を引用して、ライセンス氏は語った。

ライセンス氏の説明を要約すると、ハロルドはまず船団を北へ進め、1066年9月26日にバイキングの指導者ハラルド・ハードラダ率いるノルウェー軍との戦いに勝利。その後、船団を率いてロンドンへ戻った。「ハロルドは南下行軍で兵士たちを消耗させてはいなかった。それが当然のようにイングランド軍の敗北の原因とされてきたが、実際のところハロルドは兵士たちを休ませる機会を得ていた」と、ライセンス氏は付け加えた。

次にハロルドと一部の部下たちは、ノルマンディー公ウィリアムと対決するため、陸路を南下してヘースティングスへと向かった。一方でライセンス氏は、ハロルドがへースティングスへ船団も派遣したと主張。ウィリアムを南側から包囲する挟撃作戦を試みたと分析する。ただその船団は到着が遅れ、10月14日に起きた壊滅的な戦いの行方を変えることはできなかった。

英ケンブリッジ大学で中世初期のイングランド史を研究するロリー・ネイスミス教授は、この新たな解釈に同意すると表明。「当時のイングランドには大規模な遠洋船団があり、ノルマン征服の時代に東海岸を往復していたことを示す証拠は豊富にある」「1066年の出来事において、これらの船がより大きな役割を果たしていたという説は極めて理にかなっており、ハロルドが利用可能な資源を駆使する能力を持っていたことを示している」と語った。ネイスミス氏は今回の研究に関与していない。

イングランドのニューカッスル大学で中世考古学の上級講師を務めるダンカン・ライト氏は、イングランド軍による南下行軍について、かねてハロルドが持つ事実に基づかない人物像の一部であり続けていると指摘。侵略の脅威に対して勇敢に戦った最後のアングロ・サクソン王として知られるハロルドだが、その奮闘は結局実を結ばなかったと付け加えた。

当該の行軍については、その内容に触発された再現イベントが複数回開催されている。2016年にはヘースティングスの戦いから950周年を記念する行事の中で、1066人が参加して行われた。

「確かに今日のイングランド人には、『勇敢な敗者』に強い愛着を抱く傾向が依然としてある」と、ライト氏は電子メールで述べた。

「今回の新たな解釈は、過去に対するビクトリア朝時代の認識がいかに長く受け継がれてきたか、また不確かな情報がどのようにして歴史の定説へと発展し得るかを示している。こうした伝統に疑問を投げかけることで、過去に対する貴重な知見が新たに生まれることもある。この研究で確認されたように」（ライト氏）

新たな解釈についてライセンス氏は、ハロルドが無謀で衝動的な人物ではなく、有能な指揮官であったことを示していると述べた。「（戦闘の勝敗は）実際には、まさに五分五分だったと思う。あの日の勝者は、ウィリアムとハロルドのどちらであってもおかしくなかった」

歴史家たちは、ヘースティングスの戦いに関するもう一つの長年の説も覆した。ノルマン人の視点からこの戦いを記録した「バイユー・タペストリー」にある有名な場面では、ハロルドが矢で目を射抜かれている様子が描かれている。しかし最古の史料はハロルドについて、実際には4人のノルマン騎士の手によって斬殺されたと記している。

バイユー・タペストリーはフランスから英国へ渡り、今年後半にロンドンの大英博物館で初めて公開される予定。

ライセンス氏の研究内容は、自ら執筆中のハロルドの伝記にも掲載される見通しだ。