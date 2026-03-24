全国中学校体育大会（全中）を主催する日本中学校体育連盟（中体連）が２４日、新たな改革案を明らかにした。

中体連は２０２７年度から水泳、体操などを実施しないと公表済み。少子化や教員の負担軽減が主な理由だという。

スポーツの在り方が見直される中で、中体連は「持続可能な大会運営を実現するべく、現在各ブロックで７年に一度のペースで持ち回りで実施している全中の運営方針を見直し、それぞれの競技ごとに拠点化を決める」と発表。各競技の開催地をそれぞれ固定することで、スムーズな運営を目指すのが狙いの１つだ。

具体的な時期については未定も、各競技ごとに拠点の整備が完了した段階で固定化を進めていく方針。中体連は「『拠点化』を遂行し、その拠点に行くことを目標に競技を通して心身の成長を図る場としていきたい。該当する拠点においては、昨今注目を浴びているスポーツツーリズムの有用なコンテンツの１つとして捉えていただくことで、自治体との連携、関係深化に寄与できるものと想定している」との見方を示した。

今回の決断に対し、ある中体連関係者は「高校野球でいう甲子園のようなイメージ。インターハイ（全国高校総体）や国スポ（国民スポーツ大会）は開催地が代わっているので、先進的な取り組みになるのでは」と指摘した。