昭和歌謡、昭和ポップスにスポットライトを当てたラジオ番組『中将タカノリ・橋本菜津美の昭和卍パラダイス』（ラジオ関西）の2月27日放送回では、1980年代のポップ・ロックバンド「C-C-B」を特集。なぜか過小評価されがちな彼らの実際のポジションや音楽的功績について、番組パーソナリティーの中将タカノリさん（シンガーソングライター、音楽評論家）と橋本菜津美さん（シンガーソングライター、インフルエンサー）が語り合いました。

みなさんはC-C-Bにどんなイメージを持っていますか？（画像はイメージです）

先日、SNS「X」上で、元C-C-B・関口誠人さんが「アフタープロモーションっていうのがあるよね。例えばチェッカーズは今や、80年代を代表するロックバンドっていう言い方で振り返ってテレビで流れる。C-C-Bは？過去画像はカットされてたりもする。歴史の歪曲と言えなくもない。現在も生きている権利。今もそれで得する人や会社があるか否かの違い。」（原文ママ）とポストしました。



これに対し、中将さんが「再評価のきっかけになるような企画をしたい」と投稿したところ、「ぜひよろしくお願いします」と返信があったといいます。

かねがね、C-C-Bが日本のポップス史上で軽視、過小評価されていることを不思議に思っていたという中将さん。「リアルタイムで見ていた世代の人たちにとっては、チェッカーズには及ばずとも数々のヒット曲を持つバンド。それが『Romanticが止まらない』（1985年）だけの一発屋みたいに言われる風潮があるのはおかしい。チェッカーズやBOOWY（※）、安全地帯などと並び、1980年代を代表するバンドとして評価されるべき」と熱を持って語ります。



（※）BOOWYの2番目の「O」は、「O」に斜線

そのC-C-Bの楽曲にスポットをあてた番組で、1曲目にオンエアされたのは、彼らが「ココナッツ・ボーイズ」としてリリースしたデビュー曲『CANDY』（1983年）。



C-C-Bははじめ、ミニFM局「KIDS RADIO STATION」の企画で、グループサウンズリバイバル、和製ビーチボーイズをイメージしたバンドとして結成されました。『CANDY』はそんな彼らのデビュー曲で、ヨーグルト製品「ヨープレイト」のCMソング。C-C-Bの大きな魅力であるコーラスワークがすでに完成されています。

2曲目は、おなじみの大ヒット曲『Romanticが止まらない』（1985年）。中将さんいわく、C-C-Bを語る上で欠かせないのは、当時、ポリドールのディレクターでバンドのプロデュースを担当していた渡辺忠孝さん。ザ・スパイダースやザ・テンプターズなどのグループサウンズや野口五郎さんを手掛けた敏腕で、なんとお兄さんが筒美京平さん。TBSのテレビドラマ主題歌を担当する話が舞い込んだところ、渡辺さんが作詞を松本隆さんに、作曲を筒美さんに依頼して生まれたのが、この楽曲でした。

思いきったニューウェーブサウンドと笠浩二さんのハイトーンボーカル、カラフルな髪型が話題になり、オリコン・ウイークリーランキング最高2位、1985年度年間ランキング4位の大ヒットを記録します。

ちなみにこの曲が主題歌になったのは、性に興味津々な男子中学生3人組が繰り広げる下ネタ・ドタバタドラマ『毎度おさわがせします』（TBS）。最終回では26.2%の高視聴率を記録するなど若者を中心に支持を集め、出演者の木村一八さん、中山美穂さんらも一躍人気者になりました。



3曲目は『スクール・ガール』（1985年）。『Romanticが止まらない』の次のシングルで、引き続き笠さんがメインボーカルですが、曲調はがらっとポップになり、学校生活をイメージした切ないラブソング。「好きな子が不良化して悲しむイモ男という設定が80年代っぽくて素敵」と中将さんは絶賛します。

4曲目に紹介されたのは『Lucky Chance をもう一度』（1985年）。1985年のNHK紅白歌合戦に出場した際に演奏した曲で、メインボーカルは渡辺英樹さん。笠さんのハイトーンがクローズアップされがちなC-C-Bですが、中将さんは「全員ちゃんと歌が歌えるバンド」とコメント。また、「ニューウェーブ感を前面に出しながらもBメロが当時最先端のヒップホップ風。C-C-Bの先進性がよくわかる曲」だとも言います。

5曲目は、『空想 Kiss』（1985年）。軒並み視聴率20％超えとなったドラマ『毎度おさわがせします』第2シーズンの主題歌で、オリコン・ウイークリーランキング最高3位、1986年度年間28位の大ヒットを記録します。どうやらC-C-Bの爆発的人気は『毎度おさわがせします』とリンクする部分があるようです。過激な性描写のせいか、あまり振り返られることのない作品ですが、こちらも再評価の余地があるかもしれません。

番組で最後に紹介されたのは『ないものねだりの I Want You』（1986年）。『毎度おさわがせします』第3シーズン主題歌で、オリコン・ウイークリーランキングで1位を獲得。先出の『Lucky Chance をもう一度』よりもさらに思い切ったヒップホップナンバーです。



この曲について、橋本さんは「最近ではポップスにヒップホップが取り入れられるのは普通のことですが、それもこういったチャレンジがあったからなんですね」と関心の様子でした。

番組では、松本隆×筒美京平コンビが手がけた楽曲中心に紹介。C-C-Bのメンバーたちがソングライティングの面でも注目されていたこと、特に関口さんは脱退後に中森明菜さんのヒット曲『二人静（ふたりしずか）-「天河伝説殺人事件」より』を手がけたことについても、中将さんは触れていました。



1983年から1989年の活動でオリコン・ウイークリーランキングTOP10に12作をランクインさせ、NHK紅白歌合戦や武道館公演も果たした、C-C-B。中将さんは、「メンバーの逝去が相次ぎ悔やまれますが、高い音楽性を持ち80年代を彩ったバンドとして正当な評価が定着していくことを期待したいですね」と述べて、番組を締めくくっていました。