その穿き方、もう時代遅れかも！【グローバルワーク】40・50代の垢抜け「ジーンズコーデ」

毎シーズン注目を集めるジーンズ。でも、同じ着こなしを続けていると、どこか少し古い雰囲気に見えてしまうこともあります。40・50代は、きれいめなムードをキープしながら、シルエットや合わせ方で今どきのバランスに整えるのがポイント。そこで今回は【グローバルワーク】のスタッフさんの着こなしを参考に、旬のジーンズコーデをご紹介します。さりげなく垢抜けた雰囲気へ導いてくれるジーンズコーデを、ぜひチェックしてみて。

こなれジーンズで一気に今っぽいスタイルに

【グローバルワーク】「GOODデニムバレルパンツ」\5,990（税込）

スタッフさんが選んだジーンズは、ゆるやかな丸みを描くバレルシルエットが特徴。前側に振った切り替えと立体感のあるフォルムで、穿くだけでコーデに新鮮さを添えてくれます。腰回りはすっきりで、ヒップラインを拾いにくい設計も大人世代に嬉しいポイント。後ろウエストに仕込まれたゴムで、快適な穿き心地も期待できそうです。ボーダーロンTをインし、きれいめカーディガンをさらりと羽織れば、シンプルながらこなれた雰囲気に。