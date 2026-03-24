「ムーミンバレーパーク」の季節限定イベントである、毎年大好評の「ムーミン谷とアンブレラ」を2026年も開催。

『ムーミン谷の彗星』をテーマにしたフォトジェニックなアンブレラスカイで、物語の世界観に浸れます☆

ムーミンバレーパーク「ムーミン谷とアンブレラ2026」

開催期間：2026年4月11日（土）〜

開催場所：ムーミンバレーパーク

「ムーミンバレーパーク」にて、毎年大好評のイベント「ムーミン谷とアンブレラ」を開催！

2026年のテーマは『ムーミン谷の彗星』です。

物語で描かれる “We are braver together. ”というメッセージが表す通り、彗星がムーミン谷にやって来るといううわさを聞いた「ムーミントロール」が仲間たちと出会い、さまざまな困難を乗り越えて天文台を目指すというストーリーになっています。

”目の前に立ちふさがる様々な困難も、仲間たちとなら乗り越えられる。”

2026年のアンブレラは、仲間たちの喜びやムーミン谷の美しさ、華やかさが、彩り豊かなアンブレラスカイで表現されます。

※過去実施イメージ

陽光を透過した傘の影はカラフル、雨の日のリフレクションも彩り鮮やかに輝くような、通るだけでワクワクするような全長200mの圧巻のアンブレラスカイロードです。

上空には、『ムーミン谷の彗星』に登場するムーミン谷の仲間たちのキャラクターパネルのバルーンがカラフルなアンブレラの中に登場し、ワクワクするようなフォトジェニックな空間を演出します。

また、5月中旬からは水浴び小屋通りの脇にあじさいが植えられ、上空はアンブレラ、地上はあじさいで華やかに彩られた「アンブレラスカイとあじさいロード」も開催予定です。

上空のアンブレラスカイだけでなく、天候によって変わる地面の美しさ、時期に応じて花の色が変化していくあじさいを、2026年限定のテーマ『ムーミン谷の彗星』の物語を感じながら楽しめます☆

『ムーミン谷の彗星』をテーマにした全長200ｍのアンブレラスカイ

※過去実施イメージ

エントランスから水浴び小屋通りを抜けてムーミン谷エリアに進む全長200mの上空に、『ムーミン谷の彗星』をテーマにしたアンブレラスカイが登場。

原作『ムーミン谷の彗星』の挿絵パネルのバルーンが、カラフルなアンブレラスカイの間から覗く2026年だけの特別なアンブレラスカイロードが出現します。

自然豊かな風景の中で、「ムーミン」の物語を感じながらフォトジェニックなアンブレラスカイを楽しめます。

2026年はアンブレラスカイのカラーリングとライトアップが連動

※写真はイメージです

2026年は、日中だけではなく、夕方もアンブレラスカイが映える演出を実施。

アンブレラスカイの配色に合わせたグラデーションのライトアップで、木々が鮮やかに彩られます。

日中の華やかさに加えて、幻想的な雰囲気に包まれるアンブレラスカイが堪能できます。

アンブレラスカイとあじさいロード

※過去実施イメージ

開催期間：2026年5月中旬頃〜

※開花状況による

※今後の詳細はムーミンバレーパーク公式サイトで随時更新予定

5月中旬頃からは、アンブレラスカイが広がる水浴び小屋通りの脇にあじさいを植樹。

上空はアンブレラ、地上はあじさいで華やかに彩られた空間に生まれ変わります。

空にかかる色鮮やかな傘のグラデーションと地上を飾るあじさいによる幻想的な空間が楽しめるエリアです。

「エンマの劇場」リニューアルオープン！全天候型シアターへ進化

2026年3月14日（土）、ムーミンバレーパークのランドマークである「エンマの劇場」が大型テントを備えた待望の全天候型シアターとしてリニューアル。

新たな音響・照明・映像システムに加え、地元飯能市の「西川材」を使用したベンチを完備し、木のぬくもりに包まれた快適な鑑賞体験を実現しました。

リニューアルにともない、４つの新プログラムがスタートしています。

一日を通してムーミン谷の仲間たちによるショーや、映像×音の演出を楽しめるシアターとなりました！

四季折々の豊かな自然も感じられる「ムーミンバレーパーク」の、物語の世界観に浸れるアンブレラスカイ！

「ムーミン谷とアンブレラ」は、2026年4月11日（土）よりムーミンバレーパークにて開催開催されます。

全天候型のテントによる快適な空間に！ムーミンバレーパーク「エンマの劇場」 全天候型のテントによる快適な空間に！ムーミンバレーパーク「エンマの劇場」 続きを見る

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