◆米大リーグオープン戦 ドジャース―エンゼルス（２３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２３日（日本時間２４日）、オープン戦の本拠地・エンゼルス戦に先発し、計２回で６６球を投げて無安打だったが、８四死球、５失点の大乱調で降板し、オープン戦４登板の防御率１５・５８で開幕に不安を残した。６６球でストライクは３２球のみのストライク率は４８・５％だった。

朗希は「シーズンとスプリングトレーニング（春季キャンプ、オープン戦）は別なのでしっかり切り替えたい。シーズンとスプリングトレーニングはまた別なので、そこはしっかり切り替えたいですし、ただしっかりスプリングトレーニングで出た課題を一つずつ出してつぶしていくしか方法はないので、スプリングトレーニングの記録は忘れて、シーズンは新たなスタートになると思うので、そこは自分の悪いとこがでたのがスプリングトレーニングでよかったなと思って、シーズンに新たな気持ちでやるしかないのかなとも思います」とコメントした。

この日の試合前の時点で開幕ローテ入りを明言していたロバーツ監督は、試合後の会見で「ストライクゾーンに投げることができなかった。どの球種もよくなかった。彼は開幕４戦目に先発予定。打者に攻めていってほしい」と苦言を呈しながらも、ローテ剥奪（はくだつ）とはならなかった。

朗希は初回、先頭のネトには４球連続ボールでまさかの死球。続くトラウトは二ゴロに打ち取ったが二塁への悪送球で無死一、二塁のピンチを迎えた。さらにシャヌエルに対してもフルカウントから四球。無死満塁でソレアもフルカウントから押し出し四球を与えて先取点を献上した。さらに無死満塁とピンチは続き、モンカダにもフルカウントとなり、２者連続の押し出し四球を与え、３０球となって１死も奪えず降板となった。打者５人に４四死球の大乱調だった。４失点が記録され、この時点で防御率は１８・９０となった。

２回には再びマウンドに上がった朗希。先頭のネトに再び死球を与えると、続くトラウトに四球。またしても無死一、二塁のピンチを迎えたが、その後は一ゴロ、遊ゴロ併殺打に打ち取った。３回も先頭のモンカダに四球。続くアデルからはこの試合初の三振を見逃し三振で奪った。１死一塁でローからも内角低めのスプリットで空振り三振。２死二塁でオハピーを二直に打ち取って２イニング連続無失点で抑えた。４回も登板したが、先頭に四球を与えて降板した。

アリゾナ州でのオープン戦では３試合に登板して１勝無敗ながら、防御率１３・５０と苦しいマウンドが続いていた。すでに開幕ローテに入ることは内定。チームの開幕４戦目となる３０日（同３１日）の本拠地・ガーディアンズ戦で先発することをロバーツ監督は明言していた。

オープン戦では、球数がかさむと１度降板して再登板することはまれにあるが、朗希は異例の３試合連続での降板からの再登板。３日（同４日）の敵地・ガーディアンズ戦に続いて４登板で２度目の初回に１死も奪えずＫＯとなった。制球力に課題を残して開幕を迎えることになる。