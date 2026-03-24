◆センバツ第６日 ▽１回戦 大阪桐蔭４―０熊本工（２４日・甲子園）

２年ぶり１６度目出場の大阪桐蔭が熊本工に勝利した。身長１９２センチの大型左腕・川本晴大（２年）が６回１死まで無安打投球。１５０球を投げ被安打３、１４奪三振で完封した。

初体験だった。甲子園のマウンドももちろん、球数もイニングも…。「練習試合でも７回がマックスで１００球も越えたことなかった。初めての経験をしました」。それでも堂々たるピッチング。西谷浩一監督（５６）から「ボールが荒れるのはしょうがないから、それを生かして投げろ」とアドバイスに忠実に、大きく腕を上げて豪快に振り下ろす。「最初は緊張したけれど、回が進むについてほぐれました」。４回２死から４者連続三振を奪った。

圧巻は１点リードの７回１死三塁のピンチで７番・古賀湧大への１―１からの３球目だった。スクイズの構えにも動じずにファウルにした。「ピンチになってひとつギアを上げて力を入れて１点も取られないという気持ちで投げました。スクイズをファウルにすることを意識していて、それができました」とはにかんだ。

甲子園のスピードガンでは１４７キロを計測。最速を１キロ更新したが、ネット裏の巨人スカウトのガンでは１５１キロをたたき出した。「自分は球速は意識しなかったけれど、指にかかって、感触がよかったので、そのくらい出ているかなと思いました」と語った。

小学生の時はＮＰＢジュニアトーナメントのライオンズジュニアに選出され、中学ではＵ１５侍ジャパンにも選ばれた。関東の剛腕は、甲子園に行くために大阪桐蔭に進んだ。「小さい頃からこの高校に行きたかった」中日・根尾を擁し、１８年に春夏連覇を成し遂げたシーンに、自らを重ねていた。

昨年は春夏ともに甲子園出場を逃した。「自分たちのプレーをして、強い時の桐蔭を見てもらいたい」と意気込む。チームの目標は春夏１０度目の全国制覇。「下級生らしく日本一に貢献できるように頑張りたい」と言葉は控えめだが、堂々とチームの中心として、勝ち上がるつもりだ。