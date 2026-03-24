特別なラッピング車両やフリーきっぷが登場！ディズニーリゾートライン「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」
東京ディズニーシー25周年アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”を開催！
東京ディズニーリゾートの各施設を結ぶモノレール、ディズニーリゾートラインでも、「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」に連動した特別施策が実施されます。
ディズニーリゾートライン「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」
ディズニーリゾートラインにて、東京ディズニーシーのアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」に連動した特別施策が実施されます。
お祝いのテーマカラーである「ジュビリーブルー」に彩られた特別なラッピングモノレールの運行をはじめ、期間限定デザインのフリーきっぷやスーベニアメダルが登場。
パークに向かう道中から、心きらめく祝祭感あふれるひとときを楽しむことができます。
ラッピングモノレール「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ライナー」
運行期間：2026年4月15日(水)〜2027年3月31日(水)
東京ディズニーシー25周年をお祝いするラッピングモノレール「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ライナー」が運行されます。
外観は海の魅力から着想を得たテーマカラー「ジュビリーブルー」を基調とし、きらめく衣装に身を包んだミッキーマウスやミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダックたちが描かれています。
車内も一面ジュビリーブルーの空間となっており、きらめく星空のような天井や、25周年のロゴがデザインされたミッキーシェイプの窓など、特別感あふれる内装が施されています。
フリーきっぷ
販売期間：2026年4月8日(水)〜 ※売り切れ次第終了
「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を記念したデザインのフリーきっぷは2種類登場。
ミッキー＆フレンズやダッフィー＆フレンズが勢ぞろいした祝祭感あふれるデザインと、
アクアスフィアの中に「25」の文字が輝き、背景にプロメテウス火山やS.S.コロンビア号が描かれたデザインの2種類が登場します。
スーベニアメダル
販売期間：2026年4月1日(水)〜
東京ディズニーシー25周年デザインの特別なスーベニアメダルも登場。
25周年のロゴとともに、お祝いの装いをしたミッキーマウスとプルートのお顔が刻印されたかわいいデザインです。
パークへ向かうモノレールの車内でも、きらめくジュビリーブルーの世界観を満喫できる特別なプログラム。
ディズニーリゾートライン「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」連動施策の紹介でした。
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