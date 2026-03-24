東京ディズニーシー25周年アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”を開催！

東京ディズニーリゾートの各施設を結ぶモノレール、ディズニーリゾートラインでも、「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」に連動した特別施策が実施されます。

ディズニーリゾートライン「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」

ディズニーリゾートラインにて、東京ディズニーシーのアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」に連動した特別施策が実施されます。

お祝いのテーマカラーである「ジュビリーブルー」に彩られた特別なラッピングモノレールの運行をはじめ、期間限定デザインのフリーきっぷやスーベニアメダルが登場。

パークに向かう道中から、心きらめく祝祭感あふれるひとときを楽しむことができます。

ラッピングモノレール「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ライナー」

運行期間：2026年4月15日(水)〜2027年3月31日(水)

東京ディズニーシー25周年をお祝いするラッピングモノレール「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ライナー」が運行されます。

外観は海の魅力から着想を得たテーマカラー「ジュビリーブルー」を基調とし、きらめく衣装に身を包んだミッキーマウスやミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダックたちが描かれています。

車内も一面ジュビリーブルーの空間となっており、きらめく星空のような天井や、25周年のロゴがデザインされたミッキーシェイプの窓など、特別感あふれる内装が施されています。

フリーきっぷ

販売期間：2026年4月8日(水)〜 ※売り切れ次第終了

「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を記念したデザインのフリーきっぷは2種類登場。

ミッキー＆フレンズやダッフィー＆フレンズが勢ぞろいした祝祭感あふれるデザインと、

アクアスフィアの中に「25」の文字が輝き、背景にプロメテウス火山やS.S.コロンビア号が描かれたデザインの2種類が登場します。

スーベニアメダル

販売期間：2026年4月1日(水)〜

東京ディズニーシー25周年デザインの特別なスーベニアメダルも登場。

25周年のロゴとともに、お祝いの装いをしたミッキーマウスとプルートのお顔が刻印されたかわいいデザインです。

パークへ向かうモノレールの車内でも、きらめくジュビリーブルーの世界観を満喫できる特別なプログラム。

ディズニーリゾートライン「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」連動施策の紹介でした。

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