女優のMEGUMI（44）が23日放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。人前で泣くことについて語った。

MEGUMIは「安達さんは、どコメディーでご一緒させて頂いて…全員ふざけてるんですよ。全員ふざけてるんだけど泣かなきゃいけなかったの。そんなの難しいじゃん、泣くって。でも何回やっても毎回、ボロボロ泣いてて。私、あれすごいと思って」と、この日のゲスト安達祐実と共演した22年の劇場版「極道主婦 ザ・シネマ」を振り返ると、安達は「そんなことないんですよ。何も考えてないから逆に」と答えた。

MEGUMIが「でも、泣かなきゃと思ったら泣けないじゃないですか」と聞くと、「そうなんですよね。そういう時にいかに気持ちをフラットにするかみないなのがテーマかなと思って」と明かした。

するとMEGUMIは「普段、プライベートでも人前で泣くのが苦手っていうか…」と言い、安達が「強い女ですね」と反応した。MEGUMIは「泣くなって言われてるグラビアあがりなんで。やっぱり現場で『泣くなー』とか『やれー』みたいなだったんで。歯食いしばってたクセがついてて泣けないんですよ。だからすごいと思います」と語った。