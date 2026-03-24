SVリーグのサントリーサンバーズ大阪が24日、公式インスタグラムを更新。22日のウルフドッグス名古屋戦で郄橋藍選手がみせた華麗なプレーが話題となっています。

この日、試合中に郄橋選手はバックアタックを打つと見せかけて大きくジャンプすると、その空中で素早く体勢を変え味方にトスを送る高い技術と身体能力を披露。これが得点につながり、会場は大きな歓声に包まれました。

チームはこの華麗なプレーを公式インスタグラムでクローズアップ。技の名前を「バックフェイクセット」と紹介し「サンバーズでは初めてのプレー。これからさらに完成されていくのが楽しみです。代表では『(石川)祐希さんには上げたことがある』そうです」とつづりました。

また同じ投稿では試合後にこのプレーについて語る郄橋選手の映像も公開。「(クラブチームでは)初めてですよね、たぶん。基本的にディマに上げるので、今日はブロックが見えたことと、クリュカに上げたことがなかったので」と理由を話すと「ちょっとうまくいかなかったですけれど、また完璧になるように頑張ります」と意気込みを語りました。