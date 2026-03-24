25日(水)にかけて、低気圧が西日本の南海上を東へと進む見込みです。西日本を中心に雨が降り、九州や四国では降り方が強まるところもありそうです。

25日(水)午前9時の予想天気図です。低気圧が九州の奄美諸島付近にあり、前線をともなっています。

その後前線は閉塞、低気圧は発達しながら東へと進む見込みです。

低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、南西諸島や西日本では大気の状態が不安定になりそうです。

24日の雨と風の予想ですが、南西諸島では夕方以降、九州南部では夜のはじめごろから雨が降るでしょう。

25日は雨雲は次第に東に広がる見込みです。午前中は九州や中国・四国で雨が降り沿岸部などで振り方が強まるところがありそうです。

昼過ぎから夕方は近畿、東海や関東でも雨が降り出しそうです。26日(木)の未明から朝にかけてまで、東海や関東などで雨が残るでしょう。

25日は、午前中は西日本で、午後から東日本でも雨が降るでしょう。九州では25日の午前中に雨の量が多くなりそうです。

北陸では、25日の夜から雨が降るでしょう。

週末にかけても、低気圧が日本の南を進み、西日本から東日本の広い範囲で27日(金)から28日(土)は雲の広がりやすい天気になりそうです。ただ、雨の降り方は25日ほど強くないでしょう。

「菜種梅雨」の天気になっている日本列島ですが、一方で北陸では週末から週明けにかけてサクラの開花になりそうです。