NEWS小山慶一郎、ニトリでの買い物動画に驚きの声「セルフレジしてて新鮮」「鏡買ってるの親近感湧く」
【モデルプレス＝2026/03/24】NEWSの小山慶一郎が3月23日、自身のInstagramを更新。買い物中の動画を公開した。
STARTOイケメン「セルフレジしてて新鮮」プライベートでニトリ降臨
小山は「＃ニトリ」とタグ付けし、家具、インテリア用品店「ニトリ」での買い物の様子のリール動画を投稿。展示されているソファーやベッドを体験したり、セルフレジで鏡を購入する姿を披露している。
この投稿にファンからは「普通に買い物しててびっくり」「庶民派アイドル」「セルフレジしてて新鮮」「鏡買ってるの親近感湧く」「展示試してるのも面白すぎる」「堂々とお店にいてすごい」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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STARTOイケメン「セルフレジしてて新鮮」プライベートでニトリ降臨
◆小山慶一郎、リーズナブル家具店の動画公開
小山は「＃ニトリ」とタグ付けし、家具、インテリア用品店「ニトリ」での買い物の様子のリール動画を投稿。展示されているソファーやベッドを体験したり、セルフレジで鏡を購入する姿を披露している。
◆小山慶一郎の動画が話題
この投稿にファンからは「普通に買い物しててびっくり」「庶民派アイドル」「セルフレジしてて新鮮」「鏡買ってるの親近感湧く」「展示試してるのも面白すぎる」「堂々とお店にいてすごい」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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