【ひらがなクイズ】空欄を埋めてすっきり！ 共通する2文字は？ ヒントはかつての超有名IT企業
日常生活やニュースの中で何気なく使っている言葉の「響き」に注目して、ちょっとした思考のトレーニングを楽しんでみませんか？
今回は、テクノロジーの歴史に名を刻む名前から、天気に関わる重要な指標、さらに気概を示す表現まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
の□□
□□つ
□□い
ヒント：かつて世界シェア1位を誇った、フィンランド発祥のIT系企業といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
のきあ（ノキア）
きあつ（気圧）
きあい（気合）
北欧の通信・インフラ企業「ノキア（のきあ）」、気象現象を左右する「気圧（きあつ）」、そして精神を集中させる「気合（きあい）」。グローバルな企業名から科学用語、そして人間の内面的なパワーと、全く異なる背景を持つ言葉たちが「きあ」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉が一つの音で結びつくのは、パズルを解いた後のような充実感があって面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、テクノロジーの歴史に名を刻む名前から、天気に関わる重要な指標、さらに気概を示す表現まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□つ
□□い
ヒント：かつて世界シェア1位を誇った、フィンランド発祥のIT系企業といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：きあ正解は「きあ」でした。
▼解説
のきあ（ノキア）
きあつ（気圧）
きあい（気合）
北欧の通信・インフラ企業「ノキア（のきあ）」、気象現象を左右する「気圧（きあつ）」、そして精神を集中させる「気合（きあい）」。グローバルな企業名から科学用語、そして人間の内面的なパワーと、全く異なる背景を持つ言葉たちが「きあ」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉が一つの音で結びつくのは、パズルを解いた後のような充実感があって面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)