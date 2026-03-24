「チェゴシム」初のくじが発売決定！ A賞は“うわーんゴシムのマスコット付き時計”
韓国発のキャラクター、チェゴシムを題材にした初のくじ「元気が出るチェゴシムくじ ゴシムちゃんたちのいちにち」が、4月24日（金）から、全国の「ローソン」店舗で発売される。
【写真】かわいい日常アイテムも！ “チェゴシム”くじ景品一覧
■いろんなゴシムちゃんたちに会える
今回登場するのは、「ゴシムちゃんたちの1日」をテーマにした描き下ろしイラストを使用したアイテムを展開する、全16等級＋ラスト賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
A賞は、ベッドの上で「起きたくないよ〜」と泣いている“うわーんゴシム”のマスコットフィギュアとアラーム付きデジタル時計のセットがラインナップ。
また、B賞からF賞には台座と背景が付いた豪華なマスコットフィギュアが続き、G賞にはペンライトやペットボトルを入れて持ち運べる縦長の巾着が用意されている。
そのほか、「カードケースキーホルダー」「ハンドタオル」「マチ付きスライダーポーチ」といった日常使いしやすい雑貨から、定番の「おまもり風カード＆ステッカー3枚セット」まで幅広いアイテムが勢ぞろい。
加えて、最後の1個を引くと手に入るラスト賞として、くじのキービジュアルを使用した大判ブランケットが展開されるほか、同商品が抽選で3名に当たるアンケートキャンペーンも実施予定だ。
【写真】かわいい日常アイテムも！ “チェゴシム”くじ景品一覧
■いろんなゴシムちゃんたちに会える
今回登場するのは、「ゴシムちゃんたちの1日」をテーマにした描き下ろしイラストを使用したアイテムを展開する、全16等級＋ラスト賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
また、B賞からF賞には台座と背景が付いた豪華なマスコットフィギュアが続き、G賞にはペンライトやペットボトルを入れて持ち運べる縦長の巾着が用意されている。
そのほか、「カードケースキーホルダー」「ハンドタオル」「マチ付きスライダーポーチ」といった日常使いしやすい雑貨から、定番の「おまもり風カード＆ステッカー3枚セット」まで幅広いアイテムが勢ぞろい。
加えて、最後の1個を引くと手に入るラスト賞として、くじのキービジュアルを使用した大判ブランケットが展開されるほか、同商品が抽選で3名に当たるアンケートキャンペーンも実施予定だ。