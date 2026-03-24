プロ野球・巨人は24日、育成の宇都宮葵星選手とルシアーノ投手が支配下選手契約を締結したことを発表しました。宇都宮選手が「68」、ルシアーノ投手が「48」の背番号を背負います。

宇都宮選手は2023年に育成ドラフト3位で入団。昨季は2軍で20盗塁を記録した足が武器です。憧れの選手は周東佑京選手と話す3年目の21歳は、「ここからがスタート。自分の任された役割をしっかりできるようにやっていけたら」と語りました。

ルシアーノ投手は2022年までMLBのブルージェイズ傘下でプレーし、2023年から巨人に加入。4年目の右腕です。オープン戦では7試合で2セーブ、防御率0.00を記録しました。支配下昇格には、「4年目になってこういう結果になったが、長い期間、支えてくれた妻と子供の家族に感謝。また4年間の中でいいときよりも悪いときの方がたくさんあった思うが、それでも自分の可能性を諦めないで信じてくれたチームに何よりも感謝」と話しました。