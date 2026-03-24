元ＡＫＢ４８でタレントの峯岸みなみと板野友美が、ＡＢＥＭＡの情報バラエティー「秘密のママ園」に出演した。

峯岸はＳＮＳでも話題となった板野の「家賃２００万円」の自宅について言及。板野が「自分も会社経営してるし、旦那もスポーツ選手なので、頑張ってるからこういう家住みたいよねっていうステータスがある」と語る一方、峯岸は「この間あっちゃん（前田敦子）に会った時に、『ともは家に住んでから、プレッシャーで病んでる』って言っていた」と元メンバーからのまさかのタレコミを暴露。

板野は笑いながら「敷金めっちゃ高かったし...プレッシャーを頑張ってバネにしてるって感じ」と、華やかな生活の裏にあるリアルな本音をのぞかせた。

また、板野が公開した高級新車の話題では、「新車だからキープしたいなと思って」と「土禁」にしているこだわりを告白。さらに近藤千尋が「（お菓子の）ボーロも禁止？」と尋ねると「禁止」と即答しつつも、「パパ（高橋奎二投手）の車は食べてＯＫ」と、夫の車には自由なルールを適用していることを明かした。