日本ハムは２４日、「ＳＨＩＮＪＯボードに当てて１１１万円をＧＥＴしま賞」の２０２６年スポンサー、２３社が決定したことを発表した。今年で３年目となる同賞は、エスコンの両翼に設置されたボードに本塁打を当てると、当てた選手に賞金１１１万円が贈られるもの。２４年は５社、昨年が１３社。３年間で４倍のスポンサーが集まった。

新庄剛志監督（５４）は、「本当に感謝しています。ありがとうございます」と、あいさつ。続けて、「当たることはないと思って入ってくれているんでしょ（笑）。僕の考えですけど、僕が監督終わって、例えば清宮くんとか郡司くんが引き継いでもらって、そしたらスポンサーさんたちもさらに増えるかもしれない。あれは続けてってほしいなっていう気持ちはあります」と、今後への内に秘めていた思いを口にした。

左翼は、推定１４０メートル、右翼は１５０メートル近くの飛距離が必要で、過去には自軍のマルティネスが練習中に当てたことはあるが、試合での達成者はいまだ出ていない。「（打つ）ポイントさえ良ければ中日の田中くんとかチャンスはあるんで、ポイントを前めにしてもらって、バットのヘッドをうまく使って打てば当たる確率は上がります」と、プロ通算３本塁打の中日・田中の名前を挙げ、１２球団全選手に第１号の可能性があると期待した。