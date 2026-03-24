◆米大リーグオープン戦 ドジャース―エンゼルス（２３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２３日（日本時間２４日）、オープン戦の本拠地・エンゼルス戦に先発し、計２回で６６球を投げて無安打だったが、８四死球、５失点の大乱調で降板し、オープン戦４登板の防御率１５・５８で開幕に不安を残した。６６球でストライクは３２球のみのストライク率は４８・５％だった。

降板後に朗希は「シーズンとスプリングトレーニング（春季キャンプ、オープン戦）は別なのでしっかり切り替えたい。シーズンとスプリングトレーニングはまた別なので、そこはしっかり切り替えたいですし、ただしっかりスプリングトレーニングで出た課題を一つずつ出してつぶしていくしか方法はないので、スプリングトレーニングの記録は忘れて、シーズンは新たなスタートになると思うので、そこは自分の悪いとこがでたのがスプリングトレーニングでよかったなと思って、シーズンに新たな気持ちでやるしかないのかなとも思います」とコメントした。

初回に４四死球で１アウトも取れずに３０球となって１度降板した朗希。オープン戦の特別ルールで２回から再びマウンドに上がって４回先頭に四球を与えるまで再登板したが、２度目の登板も打者９人に対して４四死球と制球を修正することはできなかった。

朗希が降板した４回表終了時点で０―６と大量リードを許したドジャース。それでも直後の４回裏にＴ・ヘルナンデスのソロ、ロハスの２ランなどで３点を奪うと、４―７だった８回裏に３点を奪って追いついた。この時点で朗希の黒星は消えた。オープン戦とはいえ、防御率１５・５８で乱調が続いているにもかかわらず、４登板負けなしの１勝無敗と”不敗神話”が続いている。