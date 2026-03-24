ＢＥＳＴ株式会社（本社・横浜市）が運営する鍵トラブル専門のサービス「カギお助け本舗」では、小学６年生までの子どもがいる男女２００人を対象に「鍵っ子デビューに関するアンケート」を実施し、２４日に結果を発表した。

子どもに初めて鍵を持たせた時期を調査したところ、最も多い回答は「小学校入学前（１４・０％）」だった。入学直後の「４月（６・５％）」と合わせると、新小学１年生の２０・５％（５人に１人）が、小学校生活のスタート時点で既に鍵を所持していることになる。また、「小学校４年生（１１・５％）」や「小学校３年生（１１・０％）」といった中学年でのデビューも同程度の割合。一方で「まだ持たせていない」も３１・０％なった。

鍵の持たせ方は５０・０％が「ランドセルの内側（内ポケットや備え付けフック等）」と回答。鍵を持たせる際に親子で何らかの「約束」を決めているか、という調査では１位は「外で鍵を見せない（３４・０％）」、２位は「帰宅後すぐに鍵を閉める（２８・５％）」だった。

今回の調査結果発表では「鍵を友達に見せない・言わない」「家に誰もいなくても大きな声で『ただいま』と言う」「鍵を失くしたときのルールを決めておく」という防犯のための決まり事の例も紹介している。