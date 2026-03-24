乃木坂46金川紗耶、美脚際立つショーパンコーデ公開「スタイル良くて憧れる」「どんなテイストも似合っちゃうのさすが」の声
【モデルプレス＝2026/03/24】乃木坂46の金川紗耶が3月23日、自身のInstagramを更新。バルーンのショートパンツのマニッシュなコーディネートを公開した。
【写真】24歳乃木坂メンバー「神ビジュ」ショーパンで美太もも全開
金川は「Ray5月号が発売されました！！」と自身が専属モデルを務める雑誌「Ray」5月号（発行元：株式会社DONUTS／発売元：株式会社主婦の友社）の発売を紹介し、誌面カットを複数枚投稿。水色のシャツにブラウンのストライプ柄のボウタイトップスを重ね、バルーンのショートパンツをはいたコーディネートで、スラリと真っ直ぐに伸びた美しい脚が際立つショットを披露している。
また、ショート丈のトレンチコートを羽織ったコーディネートなども投稿している。
この投稿に、ファンからは「どれもおしゃれすぎる」「スタイル良くて憧れる」「神ビジュ」「絵になる美しさ」「どんなテイストも似合っちゃうのさすが」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳乃木坂メンバー「神ビジュ」ショーパンで美太もも全開
◆金川紗耶、バルーンショーパンから美脚スラリ
金川は「Ray5月号が発売されました！！」と自身が専属モデルを務める雑誌「Ray」5月号（発行元：株式会社DONUTS／発売元：株式会社主婦の友社）の発売を紹介し、誌面カットを複数枚投稿。水色のシャツにブラウンのストライプ柄のボウタイトップスを重ね、バルーンのショートパンツをはいたコーディネートで、スラリと真っ直ぐに伸びた美しい脚が際立つショットを披露している。
また、ショート丈のトレンチコートを羽織ったコーディネートなども投稿している。
◆金川紗耶の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「どれもおしゃれすぎる」「スタイル良くて憧れる」「神ビジュ」「絵になる美しさ」「どんなテイストも似合っちゃうのさすが」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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