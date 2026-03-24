SAKURA（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/03/24】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）が3月23日、自身のInstagramを更新。ヘソ出しのショート丈トップス姿を公開した。

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◆サクラ、ヘソ出しショートトップス姿公開


サクラは黄色のオフショルダートップス姿を公開。体にフィットしたタイトなシルエットのショート丈のデザインとなっており、引き締まった美しいウエストやボディラインが際立っている。

◆サクラの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「スタイルレベチ」「可愛すぎて目が釘付け」「デコルテや体のラインが綺麗すぎる」「透き通るような美しい肌」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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