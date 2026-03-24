4児の母・平愛梨「傷んでしまいそうなお野菜」使った“ひとり朝ごはん”公開「朝から豪華で憧れる」「盛り付けも可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/03/24】タレントの平愛梨が3月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝食を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】41歳4児のママタレ「揚げ物してるのすごい」素揚げ野菜添えられた朝カレー
平は「そろそろ食べなきゃ傷んでしまいそうなお野菜！素揚げをして朝からいい香り」とつづり、素揚げしたピーマン、ナス、エリンギなどが並ぶ様子を公開。続く投稿では「昨夜こども達に作ってくれたシェフカレー」と、夫でサッカー日本代表の長友佑都選手（FC東京）の専属シェフである加藤超也氏がカレーを作ってくれたことを明かし、「素揚げしたお野菜をトッピング」と野菜が盛り付けられたカレーを披露した。「朝からバタバタ準備して送っていった後の脱力感半端ナイけど ひとり朝ごはんの時間でプラマイゼロ」と朝の様子を記している。
この投稿に、ファンからは「朝から豪華で憧れる」「朝食のために揚げ物してるのすごい」「美味しそうすぎる」「送り出した後のひとり時間大事ですよね」「盛り付けも可愛い」「素敵な生活」といった声が寄せられている。
平は、長友選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】41歳4児のママタレ「揚げ物してるのすごい」素揚げ野菜添えられた朝カレー
◆平愛梨「傷んでしまいそうなお野菜」使った朝食公開
平は「そろそろ食べなきゃ傷んでしまいそうなお野菜！素揚げをして朝からいい香り」とつづり、素揚げしたピーマン、ナス、エリンギなどが並ぶ様子を公開。続く投稿では「昨夜こども達に作ってくれたシェフカレー」と、夫でサッカー日本代表の長友佑都選手（FC東京）の専属シェフである加藤超也氏がカレーを作ってくれたことを明かし、「素揚げしたお野菜をトッピング」と野菜が盛り付けられたカレーを披露した。「朝からバタバタ準備して送っていった後の脱力感半端ナイけど ひとり朝ごはんの時間でプラマイゼロ」と朝の様子を記している。
◆平愛梨の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「朝から豪華で憧れる」「朝食のために揚げ物してるのすごい」「美味しそうすぎる」「送り出した後のひとり時間大事ですよね」「盛り付けも可愛い」「素敵な生活」といった声が寄せられている。
平は、長友選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】