イモトアヤコ「はじめての山登り」息子の姿公開「すっかり大きく」「お母さんの遺伝子受け継いでる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/24】お笑いタレントのイモトアヤコが3月23日、自身のInstagramを更新。息子との登山の様子を公開した。
【写真】「イッテQ」40歳タレント「すっかり大きく」成長した息子が初登山に挑戦する様子
イモトは「はじめての山登り」とコメントし、息子や知人家族らと登山をしてきたことを報告。長い木の棒をつきながら1歩1歩段を上っている息子の後ろ姿や息子に声をかけている自身の様子など登山中のひとコマを繋げた動画を公開した。
また「息子にとっては初のお山 どうなることやらと思ってましたがお姉ちゃんお兄ちゃんのおかげでゆっくりですが登る事できました 頂上ではみんなでおにぎりを食べ下山の事を忘れて氷鬼をし足がくがく『だっこ』に怯えてましたが最後まで歩ききりました」と初登山をやり切った息子の様子をつづっている。
この投稿に、ファンからは「息子さん頼もしい」「すっかり大きくなってる」「お母さんの遺伝子受け継いでる」「小さい体で一生懸命歩いてて感動した」「素敵な親子タイム」「ほっこりした」などと反響が寄せられている。
イモトは2019年、「世界の果てまでイッテQ！」（日本テレビ系／毎週日曜よる7時58分〜）のディレクターを務める石崎史郎氏との結婚を報告。2022年に長男の出産を発表している。（modelpress編集部）
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【写真】「イッテQ」40歳タレント「すっかり大きく」成長した息子が初登山に挑戦する様子
◆イモトアヤコ、息子との初登山
イモトは「はじめての山登り」とコメントし、息子や知人家族らと登山をしてきたことを報告。長い木の棒をつきながら1歩1歩段を上っている息子の後ろ姿や息子に声をかけている自身の様子など登山中のひとコマを繋げた動画を公開した。
◆イモトアヤコの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「息子さん頼もしい」「すっかり大きくなってる」「お母さんの遺伝子受け継いでる」「小さい体で一生懸命歩いてて感動した」「素敵な親子タイム」「ほっこりした」などと反響が寄せられている。
イモトは2019年、「世界の果てまでイッテQ！」（日本テレビ系／毎週日曜よる7時58分〜）のディレクターを務める石崎史郎氏との結婚を報告。2022年に長男の出産を発表している。（modelpress編集部）
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