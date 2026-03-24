2026年3月23日に行われた社民党の党首選は、立候補者3氏がいずれも当選に必要とされる過半数の票を獲得できず、決選投票を経て4月6日に開票することが決まった。

上位2人に残ったのは、福島瑞穂党首と大椿裕子元参院議員で、ラサール石井副党首は3位と及ばなかった。

大椿氏「2年前に立候補しないように説得され」

党の発表では、党首選の有権者は5041人のうち、有効投票は4140票。福島氏が1876票でトップ、大椿氏は1297票、ラサール石井氏は967票だった。

社民党所属の国会議員は、福島氏とラサール石井氏の2人しかおらず、党は崖っぷちの状況だ。

社民党では、近年無投票で党首が選ばれており、13年ぶりの複数候補者による党首選となる。

大椿氏は、告示日の3月4日に自身のXで、

「実は2年前の党首選挙にも挑戦しようとしましたが、立候補をしないよう説得を受け取りやめた事があります」

と述べ、「なぜ党首選の機会を、党内民主主義のために、または党の宣伝のために最大限使わないのか不思議でした」と投稿していた。

党衰退の責任問われると持論を述べ始め

3月20日の選挙ドットコムが行ったネット討論会で、MCから党の衰退の責任について問われた福島党首は、

「確かに、選挙は厳しい結果で、衰退している責任の一端はもちろん私にもあると思う。社民党が衰退した理由はいろいろあると思うが、もっと発信や風通しをよくするとか、自治体議員を増やすなどやらなければならないことは本当にあると思う」

と述べていた。

このコメントを発する前のやり取り。福島氏は「確かに選挙は厳しい結果だった」と触れるも、すぐに「2年以内に戦争があるかもしれない」「憲法改悪が行われかねない状況」と持論を述べ始めた。

さらに日米関係の話を続けようとして司会者から、

「あとで聞きます。それは他責で」

と指摘され、再度、党首として党衰退の責任をどう感じているか突っ込まれていた。

なぜすぐ決選投票をしないのか疑問も

SNS上では、「すぐに決選投票をせず、2週間後にまた、投票するのかがよく分からない」「それにしても決選投票も本選挙同様、時間のかけ過ぎではないだろうか」などと党首が決まるまでに「時間のかけ過ぎ」ではとの指摘が見られた。

また「決選投票にもつれ込んだことは千載一遇のチャンス。党首選は党内政治なれど、社民党の存在、社会民主主義の有用性を世間に示す絶好の機会」といった支持者と見られるコメントもあった。