

資料 岡山市空撮

岡山市民を対象にした意識調査で、約8割が岡山市に住み続けたいと考えていることが分かりました。

調査は岡山市が2年に1回行っているもので、今回は2025年8月18日から9月12日の期間、満15歳以上の市民1万人を対象に行いました（有効回答数5845件）。

それによりますと、「今後岡山市に住み続けること」について、「住みつづけたい」と回答した人が76.8％、「住みつづけたくない」と回答した人が4.1％でした。

「住みつづけたい」理由は、「災害が少ない」（69.9％）が最も多く、続いて「気候など自然環境がよい」（52.0％）となっています。

岡山市の行政施策全般に対する「満足度」については、「満足」「やや満足」と回答した人が合わせて35.2％、「不満」「やや不満」と回答した人が合わせて37.6％となっています。

各施策については、「満足・やや満足」と回答があった上位は「ごみの適正な処理とリサイクルの推進」（58.6％）、「迅速で的確な消防・救急対応」（55.5％）などの施策で、「不満・やや不満」と回答があった上位は「公共交通の充実」（54.0％）、「生活道路の整備」（51.0％）などの施策です。

また、「力を入れてほしい施策」については、「高齢者福祉の充実」（31.0％）が最も多く、続いて「公共交通の充実」（30.1％）となっています。

岡山市は、調査の結果を基礎資料として、今後の市政運営と都市づくりを進めていきたいとしています。

調査結果は、岡山市のホームページで公開しています。