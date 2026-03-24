160.59　エンベロープ1%上限（10日間）
160.37　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
159.00　10日移動平均
158.74　現値
158.71　一目均衡表・転換線
157.99　21日移動平均
157.41　エンベロープ1%下限（10日間）
156.30　一目均衡表・基準線
156.26　100日移動平均
155.78　一目均衡表・雲（上限）
155.61　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
155.40　一目均衡表・雲（下限）
152.29　200日移動平均

１５９円ちょうどに１０日線が控えている。今後の状況をにらむ中でポイントとして意識されている。