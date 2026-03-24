テクニカルポイント ドル円 １０日線意識 テクニカルポイント ドル円 １０日線意識

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160.59 エンベロープ1%上限（10日間）

160.37 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

159.00 10日移動平均

158.74 現値

158.71 一目均衡表・転換線

157.99 21日移動平均

157.41 エンベロープ1%下限（10日間）

156.30 一目均衡表・基準線

156.26 100日移動平均

155.78 一目均衡表・雲（上限）

155.61 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

155.40 一目均衡表・雲（下限）

152.29 200日移動平均



１５９円ちょうどに１０日線が控えている。今後の状況をにらむ中でポイントとして意識されている。

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