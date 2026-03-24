テクニカルポイント ドル円 １０日線意識
160.59 エンベロープ1%上限（10日間）
160.37 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.00 10日移動平均
158.74 現値
158.71 一目均衡表・転換線
157.99 21日移動平均
157.41 エンベロープ1%下限（10日間）
156.30 一目均衡表・基準線
156.26 100日移動平均
155.78 一目均衡表・雲（上限）
155.61 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
155.40 一目均衡表・雲（下限）
152.29 200日移動平均
１５９円ちょうどに１０日線が控えている。今後の状況をにらむ中でポイントとして意識されている。
160.37 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.00 10日移動平均
158.74 現値
158.71 一目均衡表・転換線
157.99 21日移動平均
157.41 エンベロープ1%下限（10日間）
156.30 一目均衡表・基準線
156.26 100日移動平均
155.78 一目均衡表・雲（上限）
155.61 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
155.40 一目均衡表・雲（下限）
152.29 200日移動平均
１５９円ちょうどに１０日線が控えている。今後の状況をにらむ中でポイントとして意識されている。