“ノースリーブス”高橋みなみ＆小嶋陽菜＆峯岸みなみ、AKB48向井地美音卒業コンサートに出演決定
『AKB48 春コンサート 2026』が、4月3日から5日までの3日間、国立代々木競技場第一体育館で開催される。本公演初日となる3日には、『向井地美音卒業コンサート 〜私の夢は、AKB48〜』を実施するが、同公演にはノースリーブスとして高橋みなみ、小嶋陽菜、峯岸みなみの出演が決定。向井地と同じ事務所の先輩メンバーが特別なステージに華を添える。
【写真】1曲目から1期生が涙…前田敦子、大島優子ら豪華OGが続々と登場
卒業コンサートでは、3代目AKB48グループ総監督としてグループを支え、誰よりもAKB48を愛し続けてきた向井地が、13年間の活動のすべてを込めたステージを届ける。
続く4日・5日には、『私たちだけじゃダメですか?』と題した3公演を開催。「Again」「Kokokara」「Beyond」というそれぞれのテーマに沿い、20周年イヤーを経てOGメンバーから受け継いだバトンを胸に、新たな時代へ踏み出すAKB48の“現在地”と“未来”を描き出す。
さらに、最新情報も発表。5日正午時開演の「私たちだけじゃダメですか？」Part2: Kokokaraでは、約7年ぶりとなるAKB48公式の新ユニットのお披露目が決定。配信面では、Huluにて全4公演の生配信およびアーカイブ配信を実施。「向井地美音推しカメラ」や「ウォッチパーティー」などの企画も予定されている。
また昨年12月に日本武道館で開催された20周年コンサートの舞台裏に迫るドキュメンタリー『AKB48 DOCUMENTARY OF 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜』Part1・2（全2話）が、27日午前0時よりHuluで独占配信される。レジェンドOGメンバーの思いと、それを受け継ぐ現役メンバーの姿を描き、春コンサートをより深く楽しめる内容となる。
同時に、20周年コンサート全6公演の再配信および再販売も決定。すでに配信チケットを購入している場合は、1ヶ月間無料で視聴可能となる（ウォッチパーティーの再配信はなし）。
そのほか、「私たちだけじゃダメですか？」3公演の新キービジュアルや、『向井地美音卒業コンサート』のロゴおよびキービジュアルも公開。ペンライトカラーである「赤×ピンク」をモチーフにしたポップで華やかなデザインとなっている。
また4月26日には、セントラルホールディングスとのコラボによるアフターパーティーの開催も発表された。向井地、鈴木くるみ、大盛真歩が出演し、ここでしか聞けないトークが予定されている。同イベントは4月3日公演のチケット当選者から抽選で招待される。
加えて、25日午後8時からは春コンサート直前の特別生配信も実施。石原真氏、青木宏行氏、毛利忍氏、濱野貴敏氏によるトークセッションで、見どころや新ユニット予想などが語られる予定だ。
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卒業コンサートでは、3代目AKB48グループ総監督としてグループを支え、誰よりもAKB48を愛し続けてきた向井地が、13年間の活動のすべてを込めたステージを届ける。
さらに、最新情報も発表。5日正午時開演の「私たちだけじゃダメですか？」Part2: Kokokaraでは、約7年ぶりとなるAKB48公式の新ユニットのお披露目が決定。配信面では、Huluにて全4公演の生配信およびアーカイブ配信を実施。「向井地美音推しカメラ」や「ウォッチパーティー」などの企画も予定されている。
また昨年12月に日本武道館で開催された20周年コンサートの舞台裏に迫るドキュメンタリー『AKB48 DOCUMENTARY OF 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜』Part1・2（全2話）が、27日午前0時よりHuluで独占配信される。レジェンドOGメンバーの思いと、それを受け継ぐ現役メンバーの姿を描き、春コンサートをより深く楽しめる内容となる。
同時に、20周年コンサート全6公演の再配信および再販売も決定。すでに配信チケットを購入している場合は、1ヶ月間無料で視聴可能となる（ウォッチパーティーの再配信はなし）。
そのほか、「私たちだけじゃダメですか？」3公演の新キービジュアルや、『向井地美音卒業コンサート』のロゴおよびキービジュアルも公開。ペンライトカラーである「赤×ピンク」をモチーフにしたポップで華やかなデザインとなっている。
また4月26日には、セントラルホールディングスとのコラボによるアフターパーティーの開催も発表された。向井地、鈴木くるみ、大盛真歩が出演し、ここでしか聞けないトークが予定されている。同イベントは4月3日公演のチケット当選者から抽選で招待される。
加えて、25日午後8時からは春コンサート直前の特別生配信も実施。石原真氏、青木宏行氏、毛利忍氏、濱野貴敏氏によるトークセッションで、見どころや新ユニット予想などが語られる予定だ。