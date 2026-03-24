モデルでタレントの藤田ニコル（28）が23日、自身のインスタグラムを更新。番組での自身の発言を一部否定した。

「上田と女のDEEPのにでています」と24日深夜放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）への出演を告知。そのうえで「切り抜きの動画でていますが」としつつ「ごめんなさい友達はいます。。」と訂正した。

この日の番組は「クォーターライフクライシス」をテーマに語っており、番組の公式Xで藤田が「結婚した途端、友だちから誘われなくなった」「気を遣って誘わなくしてくれているんですけど、それは寂しいなって」「夫しか友だちがいない状況になっている」などと語っている部分の切り抜きが添付されている。

藤田はこれを受け「バラエティの癖です。。いますが 人となかなか会わなくなったり環境が変わって会う友達も決まっていたりはするのは本当」とつづった。

「でもそれが嫌とかでもなく 環境が変わったりする事で自然な事だと思っています」とも。「元から友達誘うのが得意なタイプじゃないのに寂しがるめんどくさい人間ではあったので今友達で私の事理解してくれている人に感謝でいっぱいです」とした。

藤田は俳優の稲葉友と約3年間の交際を経て、2023年8月4日に結婚。昨年12月に第1子妊娠を発表し、2月には子供の性別が女の子であることを公表した。