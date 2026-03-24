日本サッカー協会（ＪＦＡ）は２４日、株式会社電通と「サッカー日本代表放送権（２０２７〜２０３０）」契約を締結することで基本合意したと発表した。

今回の契約締結により、２０２７年１月１日から２０３０年１２月３１日の４年間に開催される、ＪＦＡが権利を有する各日本代表戦の放送・配信を、株式会社電通がサポートするという。

ＪＦＡはリリースを発表し「ＪＦＡはこれまでも、日本代表戦を通じて多くの皆様にサッカーの魅力や感動を届けることを目指し、安定した放送・配信環境の整備に取り組んでまいりました。今回の契約更新を通じて、ＪＦＡが権利を有するＳＡＭＵＲＡＩ ＢＬＵＥ（日本代表）、なでしこジャパン（日本女子代表）、Ｕ−２３日本代表戦について、地上波放送およびＯＴＴ（Ｏｖｅｒ−Ｔｈｅ−Ｔｏｐ）各社との連携により、多様な視聴機会の提供を推進します。ＪＦＡは今後もより多くのファン・サポーターの皆さまに日本代表戦を楽しんでいただける環境の充実に努め、日本サッカーの更なる発展につなげてまいります」とつづった。