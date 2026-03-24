女優の安達祐実（44）が23日放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。自身がプロデュースするコスメブランド「Upt」について語った。

MEGUMIが「安達さんって結構、コスメやったり、アパレルやったりとか…」と切り出すと、「なんでこんなことなってるのかわかんない」と打ち明けた。

そして経緯を聞かれると、「コスメに関しては自分ものすごく肌が荒れやすくて。自分で本当に合うものを作ってみたいなっていうのがずーっとあって。それと同時にコロナが流行り始めて。何か、役者業って何だ？っていったん考える時期と重なって。じゃあ、もう本気でやってみるか、みたいな感じでやらせてもらうようになって」と明かした。

するとヘア＆メーキャップアーティストの小田切ヒロ氏が「使わせてもらったんですけど、本当に良くて」と絶賛、MEGUMIも「私も使わせてもらって、本当に良かったです」と続けた。

そして小田切氏は「さすが、42年のキャリアがあるだけあって、自分の肌と向き合ってることと。これを使うことでどうカメラ越しに映るか？ということとか。いろんな経験をされてる中で作られてたものなので」と語った。