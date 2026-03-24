日向坂46の2代目キャプテンの高橋未来虹（みくに＝22）が24日、グループの公式ブログを更新。東洋大卒業を公表した。

「皆さんこんにちは 東京都出身 22歳 高橋未来虹です。私事ではありますが、先日大学を卒業いたしました！」と公表。同時にアップした袴姿の写真では、紺色の卒業証書ホルダーを手にしていた。そこには金文字で「東洋大学」と刻印されていた。

「個人の意志で通わせていただいていたため、公にお話するのは控えていました。私の中では当たり前にあった生活なのですが、いざ皆さんにお伝えするとなると不思議な感覚で、何だかソワソワしてしまいますね」とした上で「無事に卒業を迎えたため、日頃応援してくださる大切なファンの皆さんにもご報告を！と思い、ブログを書き始めました」などと記述。進学を決めた理由や大学生活、サポートしてくれた周囲への感謝などもつづった。

高橋は18年8月に「坂道合同オーディション」合格後、「坂道研修生」を経て20年2月に三期生として日向坂46に加入。昨年4月にグループのアニバーサリーライブ「ひな誕祭」をもって卒業した前キャプテンの一期生、佐々木久美の後を継いで新キャプテンに就任した。

※高橋未来虹の高は正式には「はしごだか」