U18男子日本代表のメンバー発表…白谷柱誠ジャックら14名、アルベルト・シュヴァイツァートーナメント参戦

3月24日、日本バスケットボール協会は、「第31回 アルベルト・シュヴァイツァートーナメント」に参加するU18男子日本代表のメンバーを発表した。

片峯聡太ヘッドコーチが率いる日本は、2月24日から全国の有力選手25名を招集して強化合宿を実施。今回は第2次強化合宿に参加していた白谷柱誠ジャック、本田蕗以、ベネディクト研一郎ら14名が、そのままアルベルト・シュヴァイツァートーナメントの参加メンバーとして発表された。

福岡大学附属大濠高校と開志国際高校から、それぞれ最多となる4名が選出。登録ポジションが「センター」の選手は一人もおらず、平均年齢16.9歳、平均身長188.5センチというメンバー構成になった。

日本は今後、30日から味の素ナショナルトレーニングセンターで第3次強化合宿を実施し、4月4日に開幕するアルベルト・シュバイツァートーナメントに参加。今年開催される予定の「FIBA U18アジアカップ2026」へ向けて強化を続ける。

発表されたU18日本代表のメンバーは以下の通り。

◆■「第31回 アルベルト・シュヴァイツァートーナメント」U18日本代表参加メンバー

【選手】



トンプソンヨセフハサン（SG／184センチ／17歳／福岡第一高校）



音山繋太（SF／196センチ／17歳／中部大学第一高校）



マクミランアレックス（PF／198センチ／17歳／沖縄県立沖縄水産高校）



ベネディクト研一郎（SF／196センチ／17歳／St. George’s School）



髙橋歩路（SG/SF／187センチ／17歳／開志国際高校）



中村文哉（SF／190センチ／17歳／福岡大学附属大濠高校）



藤原弘大（SG／180センチ／17歳／北陸学院高校）



本田蕗以（SF／188センチ／17歳／福岡大学附属大濠高校）



恒岡ケイマン（PF／196センチ／17歳／開志国際高校）



池田楓真（PG／172センチ／17歳／開志国際高校）



今野瑛心（PF／192センチ／17歳／仙台大学附属明成高校）



櫻井照大（PG／180センチ／17歳／福岡大学附属大濠高校）



白谷柱誠ジャック（PF／194センチ／16歳／福岡大学附属大濠高校）



イヘツグットラックチネドゥ（SF／195センチ／16歳／開志国際高校）

【スタッフ】



アンダーカテゴリー男子代表強化部会長：井手口孝（福岡第一高校）



チームリーダー：大澤徹也（東山高校）



ヘッドコーチ：片峯聡太（福岡大学附属大濠高校）



アシスタントコーチ：濱屋史篤（北陸学院高校）



サポートコーチ：稲葉弘法（つくば秀英高校）※合宿のみ参加



サポートコーチ：伊東純希（八王子学園八王子高校）※合宿のみ参加



サポートコーチ：水越悠太（桜丘高校）※合宿のみ参加



スキルコーチ：丸田健司（KAGO CLUB）



アナライジングスタッフ：渡邊敬太（JBA）



スポーツパフォーマンスコーチ：佐藤晃一（JBA）※合宿のみ参加



アスレチックトレーナー：高橋基樹（専修大学）



アスレチックトレーナー：竹上綾香（立教大学）



チームマネージャー：髙木歩幸（JBA）



アシスタントチームマネージャー：大木瀬音（JBA）





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