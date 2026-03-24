今季第22週の週間MVPにレイカーズのドンチッチ、ホーネッツのボールが選出

写真拡大

　3月24日（現地時間23日、日付は以下同）。NBAは、2025－26レギュラーシーズン第22週のプレーヤーズ・オブ・ザ・ウィーク（週間最優秀選手）を発表した。　


　17日から23日までの期間で週間MVPに選ばれたのは、ウェスタン・カンファレンスからは2週連続でロサンゼルス・レイカーズのルカ・ドンチッチ（通算18度目）、イースタン・カンファレンスではシャーロット・ホーネッツのラメロ・ボール（初選出）となった。




　ドンチッチは、期間中に平均42.3得点6.8リバウンド6.3アシスト3.0スティールにフィールドゴール成功率50.0パーセントをマークし、レイカーズを4戦全勝へとけん引。


　一方のボールは、キャリア6年目で初の週間MVP。前週を3戦無敗で終えたホーネッツで、平均26.3得点5.0リバウンド7.3アシスト2.3スティールを残した。


　24日終了時点で、ドンチッチ擁するレイカーズはウェスト3位の46勝26敗、ボール率いるホーネッツはイースト10位の37勝34敗を残している。第22週の週間MVP候補に挙がった選手たちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。


◆■2025－26シーズン第22週の週間MVP候補に挙がった選手たち

・ウェスタン・カンファレンス

デニ・アブディヤ（ブレイザーズ）

ドノバン・クリンガン（ブレイザーズ）

アヨ・ドスンム（ウルブズ）

ルディ・ゴベア（ウルブズ）

シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）

アメン・トンプソン（ロケッツ）

ビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ）


・イースタン・カンファレンス

ニキール・アレクサンダー・ウォーカー（ホークス）

ジェイレン・ブラウン（セルティックス）

ジェイレン・デューレン（ピストンズ）

ジェームズ・ハーデン（キャバリアーズ）

エバン・モーブリー（キャバリアーズ）

カール・アンソニー・タウンズ（ニックス）



【動画】今シーズン第22週のトッププレー集はこちら！