今季第22週の週間MVPにレイカーズのドンチッチ、ホーネッツのボールが選出

3月24日（現地時間23日、日付は以下同）。NBAは、2025－26レギュラーシーズン第22週のプレーヤーズ・オブ・ザ・ウィーク（週間最優秀選手）を発表した。

17日から23日までの期間で週間MVPに選ばれたのは、ウェスタン・カンファレンスからは2週連続でロサンゼルス・レイカーズのルカ・ドンチッチ（通算18度目）、イースタン・カンファレンスではシャーロット・ホーネッツのラメロ・ボール（初選出）となった。



NBA Players of the Week for Week 22.

West: Luka Dončić (@Lakers)

East: LaMelo Ball (@hornets) pic.twitter.com/v7lomTr7AO

- NBA (@NBA) March 23, 2026

ドンチッチは、期間中に平均42.3得点6.8リバウンド6.3アシスト3.0スティールにフィールドゴール成功率50.0パーセントをマークし、レイカーズを4戦全勝へとけん引。

一方のボールは、キャリア6年目で初の週間MVP。前週を3戦無敗で終えたホーネッツで、平均26.3得点5.0リバウンド7.3アシスト2.3スティールを残した。

24日終了時点で、ドンチッチ擁するレイカーズはウェスト3位の46勝26敗、ボール率いるホーネッツはイースト10位の37勝34敗を残している。第22週の週間MVP候補に挙がった選手たちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。

◆■2025－26シーズン第22週の週間MVP候補に挙がった選手たち

・ウェスタン・カンファレンス



デニ・アブディヤ（ブレイザーズ）



ドノバン・クリンガン（ブレイザーズ）



アヨ・ドスンム（ウルブズ）



ルディ・ゴベア（ウルブズ）



シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）



アメン・トンプソン（ロケッツ）



ビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ）

・イースタン・カンファレンス



ニキール・アレクサンダー・ウォーカー（ホークス）



ジェイレン・ブラウン（セルティックス）



ジェイレン・デューレン（ピストンズ）



ジェームズ・ハーデン（キャバリアーズ）



エバン・モーブリー（キャバリアーズ）



カール・アンソニー・タウンズ（ニックス）

【動画】今シーズン第22週のトッププレー集はこちら！





