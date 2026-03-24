ｋｕｂｅｌｌ<4448.T>が３日ぶりに反発している。２３日の取引終了後に、クラウド郵便サービス「ａｔｅｎａ」を運営するａｔｅｎａ（東京都千代田区）の全株式を４月３０日付で取得し子会社化すると発表しており、好材料視されている。



「ａｔｅｎａ」は、法人・個人事業主向けに、郵便物の受取代行、開封、スキャン・ＰＤＦ化、クラウド上での管理、転送、廃棄等を一括で提供するＢＰａａＳサービス。今回の子会社化により、ｋｕｂｅｌｌのＢＰａａＳ事業との間で高い事業シナジーが期待できるほか、顧客基盤を活用したクロスセルによる効率的な事業成長が見込めるとしている。取得価額は非開示。なお、同件が業績に与える影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS