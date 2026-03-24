ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ<338A.T>が３営業日ぶりに反発している。同社は２３日取引終了後、台湾のビッグオブジェクトと戦略的協業を目的とした覚書（ＭＯＵ）を締結したと発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。



これはゼンムテックの秘密分散・秘密計算技術を基盤としたセキュアデータ保護・活用技術と、ビッグオブジェクトのリアルタイム・ビッグデータ分析技術を組み合わせ、プライバシーを保護した形で機密データを活用できる新しいデータ活用基盤の確立を目指すもの。まずは金融、ヘルスケア、製造分野を中心に、新たなデータ基盤「Ｓｅｃｕｒｅ Ｄａｔａ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ Ｐｌａｔｆｏｒｍ」の開発及びグローバルにおける市場機会の創出に取り組むとしている。



出所：MINKABU PRESS