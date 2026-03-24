INIの新曲「Sand Castle」をコラボソングとして起用！エンポリオ アルマーニSPビジュアル＆動画公開

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INIとエンポリオ アルマーニのコラボレーションによる、2026年春夏メンズコレクションテーマ「ORIGINS」を元にしたスペシャルビジュアルおよび動画コンテンツが公開となった。

■INI「Sand Castle」は初の全編英語歌詞

本プロジェクトでは、「ORIGINS」の世界観から着想を得た楽曲を映像に用い、ビジュアル・音楽・装いが一体となった表現を通して、コレクションが描く美の原点と生命力を立体的に伝える。

「ORIGINS」は、異文化を探求する旅のなかで見出されるルーツや価値観に光を当て、文化的背景と個性を讃えるコレクションだ。軽やかな素材と流れるようなフォルム、太陽に照らされた大地を思わせる色彩が重なり合い、装いそのものが内なるエネルギーや前向きな意志を映し出す。伝統と現代が自然に交差し、あらたな美として調和していく──その姿に、エンポリオ アルマーニが考えるファッションの本質が表現されている。

INIの11人がもつ多様な個性やバックグラウンドは、「ORIGINS」が掲げる“文化的ルーツへの敬意”や“自由な自己表現”と深く共鳴。それぞれ異なる感性がひとつの表現として調和する姿は、コレクションのメッセージを現代的な視点で可視化し、映像と楽曲を通して、より感覚的に伝える。

本動画では、INIの新曲「Sand Castle」がコラボレーションソングとして起用されている。同曲は、INIにとって初の全編英語歌詞による楽曲で、自身の内面にある既成概念を砂の城に例え、自己と向き合う姿を表現。軽やかで浮遊感のあるR＆Bサウンドが印象的で、グループとしてあらたな自己表現に挑戦する意志が感じられる1曲となっている。

本ビジュアルおよび動画コンテンツは、Armani.comをはじめ、ソーシャルメディア、交通広告などで順次公開予定だ。

■リリース情報

2026.04.22 ON SALE

SINGLE「PULSE」

■関連リンク

特設サイト

https://www.armani.com/ja-jp/emporio-armani/experience/ini/

INI OFFICIAL SITE

https://ini-official.com/