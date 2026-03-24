目黒蓮の儚げな横顔＆晴れやかな笑顔に反響！「センター分けのビジュ好き」「カッコ良すぎて頭抱える」「美しい横顔」「笑顔が眩しい」
キリンビールの公式Xが更新され、「キリンビール 晴れ風」の広告ビジュアルが渋谷の街中に登場したことが明らかになった。Snow Manの目黒蓮が大きく掲出された2種類のビジュアルに注目が集まっている。
【写真＆動画】目黒蓮「晴れ風」広告ビジュアル」／CMオフショット／「晴れ風 新しくなる篇」
■目黒蓮、「晴れ風」ビジュアルが渋谷の街中に登場
投稿では、「この春、晴れ風が新しくなります。期間限定で晴れ風が渋谷の街中に登場！」と告知。
公開された写真には、渋谷の商業施設「MAGNET by SHIBUYA109」の壁面に、「晴れ風」のビジュアルが掲出された様子が収められている。
鮮やかなブルーを基調とした背景のなかで、白シャツ姿の目黒が遠くを見つめる横顔や、グラスを手に笑顔を見せるカットが並び、街中でもひときわ目を引く仕上がりとなっている。
■「MAGNET by SHIBUYA109」に3月31日まで掲出
別の投稿では、「MAGNET by SHIBUYA109」のグラフィックが3月31日まで掲出されると告知。あわせて、「通行の妨げや周りの方のご迷惑になる行為はお控えください」と呼びかけている。
目黒のビジュアルに、「爽やか」「最高」「センター分けのビジュ好き」「笑顔が眩しい」「カッコ良すぎて頭抱える」「美しい横顔」「見に行きたい」といった声が寄せられている。
■目黒蓮「晴れ風」CMオフショット
■「晴れ風 新しくなる篇」60秒
Snow Man
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