ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、本拠地ドジャースタジアムで行われているエンゼルス戦に「1番DH」で先発出場。3回の第2打席に二塁打を放ち、2打数1安打で途中交代した。

ドジャースの地元メディアは大谷が二塁打直前に見せたプレーに注目し、熱い視線を送っている。

■かつて共闘の左腕から左中間へ

古巣エンゼルスとのオープン戦に先発した大谷は、1死走者なしで第2打席に立つと、リード・デトマーズ投手の3球目のスライダーを強振。速度110.9マイル（約178.5キロ）の当たりが左中間へ飛び、悠々と二塁へ到達した。

注目を集めたのが直前に見られた大谷のプレー。ローガン・オハッピー捕手が捕球し損ねたボールを大谷がキャッチし、ベンチへとボールを返球した。地元メディア『ドジャース・ネーション』はXで「ショウヘイ・オオタニはこのボールを奪い、直後に二塁打を放った。彼は常に準備万端だ」と報じ、現地実況も「ナイスプレーだ、ショウヘイ」と笑いながらこのプレーを称えた。

なお、大谷はドジャース3年目の今季は開幕から投手として登板予定で、デーブ・ロバーツ監督は31日（同4月1日）のガーディアンズ戦で二刀流出場を明言している。順調な調整ぶりを見せるスーパースターの2026年にも注目が集まる。

