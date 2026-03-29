【牡牛座】週間タロット占い《来週：2026年3月30日〜4月5日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月30日〜4月5日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年3月23日〜3月29日｜総合運＆恋愛運TOP３
『自由があまりないです』
｜総合運｜ ★★★☆☆
諦めることやストップさせることがあります。気分的にもスッキリしないでしょうが、自分の良さを守る選択をするようにしましょう。仕事や公の場では自由に活動をできるわけではないのですが、それ自体が周囲から見ると一目置く存在や立ち位置のようです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
自由には動けないです。悩んでいても隙を見せてしまうだけなので、ルールの中でできる行動をとっていくと良いでしょう。真面目にいれば相手も見直してくれます。シングルの方は、プライドが高い人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が周囲の人達と仲が良い時です。
｜時期｜
3月30日 やる気がなくなってしまう ／ 4日3日 嬉しい発見がある
｜ラッキーアイテム｜
コーヒー
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞