【牡牛座】週間タロット占い《来週：2026年3月30日〜4月5日》の総合運＆恋愛運

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来週（2026年3月30日〜4月5日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

🌼【今週の12星座占い】2026年3月23日〜3月29日｜総合運＆恋愛運TOP３

『自由があまりないです』


｜総合運｜　★★★☆☆


諦めることやストップさせることがあります。気分的にもスッキリしないでしょうが、自分の良さを守る選択をするようにしましょう。仕事や公の場では自由に活動をできるわけではないのですが、それ自体が周囲から見ると一目置く存在や立ち位置のようです。

｜恋愛運｜　★★☆☆☆


自由には動けないです。悩んでいても隙を見せてしまうだけなので、ルールの中でできる行動をとっていくと良いでしょう。真面目にいれば相手も見直してくれます。シングルの方は、プライドが高い人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が周囲の人達と仲が良い時です。

｜時期｜


3月30日　やる気がなくなってしまう　／　4日3日　嬉しい発見がある

｜ラッキーアイテム｜


コーヒー

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞