カブスのピート・クローアームストロング外野手（23）が球団と長期大型契約を結ぶ方向で最終調整が進んでいると23日（日本時間24日）、複数の米記者が報じた。

米スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者は自身のX（旧ツイッター）で「ESPNの情報筋によると、シカゴ・カブスのセンター、ピート・クローアームストロングが長期契約延長の最終調整を行っている」と報じた。

「USAトゥデイ紙」のボブ・ナイチンゲール記者も「カブスとの間で1億ドル（約158億円）を超える契約延長がまとまりつつある」と投稿した。契約年数は「少なくとも6年、場合によっては9年になる可能性がある」としている。

クローアームストロングをめぐっては昨春もカブスが約7500万ドル（約107億円）で契約延長を打診したが、双方合意に至らなかった。

クローアームストロングは2020年のMLBドラフト1巡目（全体19位）でメッツから指名され、23年にカブスでメジャーデビュー。昨季は俊足好打の外野手として157試合に出場し、打率・247、31本塁打、95打点、35盗塁で自身初の「30−30」を達成した。

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にも米国代表として出場し、イタリア戦で2本塁打を放つなど、6試合で19打数5安打、2本塁打、6打点と活躍した。

また、鈴木誠也とは仲の良さで知られており、ベンチでじゃれ合う姿が度々、目撃されている“弟分”として知られている。